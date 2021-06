Eva Longoria y Mesut Özil presumen su afición al Necaxa

AGUASCALIENTES.— Eva Longoria y Mesut Özil presumieron en redes sociales ser parte de los nuevos accionistas del Necaxa, equipo de la Primera división del fútbol mexicano.

La actriz y el futbolista alemán forman parte del grupo de inversionistas encabezado por el empresario estadounidense Al Tylis que compró el 50 por ciento del Necaxa.

So excited to be part of the ownership group of @ClubNecaxa and even more excited for the one-of-a-kind NFT that we are offering!! You can actually own a part of the team with me! 💥 pic.twitter.com/6ynBxGi2JY