Ex estrella de la NBA es ahora indigente: ¿Qué pasó con Delonte West?

En un par de videos que empezaron a circular en redes sociales, se dio con el paradero actual de una de las estrellas de la NBA, Delonte West.

El ex jugador, formó parte del equipos como Dallas Mavericks, Boston Celtics y Cleveland Cavaliers, éste último, también fue el equipo de la estrella del baloncesto, LeBron James.

Ahora para asombró de muchos, y luego de ganar cifras millonarias en la NBA, se ha convertido en un indigente.

Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6 — Measha⚡️ (@N90sKindOfWorld) January 20, 2020

¿Cómo llegó ahí Delonte West?

West había declarado en 2008 que padecía una enfermedad mental, la cual hizo que su vida sufriera un cambio radical.

Pero fue hasta el 2012 que Delonte West se retiró dejando a los Mavericks, y muchas polémicas a su alrededor como cuando estuvo con los Cavs.

En su estancia con el equipo se desató el rumor de que mantenía una relación con la madre de LeBron James. Incluso, lo llegaron a apodar "LeBron's dad" (El padre de LeBron).

Luego de su retiro se supo muy poco del ex jugador de la NBA.

Pero ahora se ha dado a conocer un video, en el cual se muestra como un hombre golpea y patea en la cabeza a Delonte West. Este video ha causado conmoción.

Luego de la tremenda paliza que le propinó a West, el hombre fue arrestado. En su defensa la ex estrella de la NBA dijo: "yo estaba allí porque quería dormir y él se me acercó y sacó un arma".

I can’t believe this is Delonte West. @NBA please help him. pic.twitter.com/6e5LQbKlUj — Gabrielle (@gfstarr1) January 21, 2020

Fanáticos piden ayuda para el jugador de baloncesto

Al darse a conocer estos videos, fanáticos de inmediato han pedido que se le ayude al ex jugador. Directamente han señalado a la NBA para que ayude a Delonte West a salir de esa situación de calle en la que se encuentra.

Jugadores como Dez Bryant y Jameer Nelson han asegurado que buscarán la manera de apoyarlo.

"Veo muchos comentarios tontos en los que la gente se burla de Delonte West … esto no es una cuestión de broma … Voy a descubrir cómo puedo ayudarlo… necesita estar en rehabilitación o algo así…", escribió en sus redes sociales Dez Bryant.

I see a lot dumb comments where folks making fun of Delonte west... this is not a joking matter .... I’m going to figure out how I can help him.... he need to be in rehab or something... — Dez Bryant (@DezBryant) January 21, 2020

Por su parte, Jaamer Nelson, ex compañero de West en Saint Joseph previo a su debut a la NBA compartió un mensaje sobre la situación por la que pasa el ex jugador:

"Tengo dolor de estómago después de ver los vídeos de Delonte. Para todos los que se comunican conmigo para preguntar por su situación… todo lo que podemos hacer es rezar por él y su familia y esperar a que busque la ayuda adecuada. No estoy seguro de lo que está pasando exactamente con 'D-West', pero él sabe que estoy a su lado y lo ayudaré a superar esto".

Los aficionados esperan que pronto, la NBA y ex compañeros puedan ayudar a que Delonte West, dejé las calles y pueda rehabilitarse.- Con información de Yahoo.

