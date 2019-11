Ex jugador de los Raiders es apuñalado en su departamento

MÉXICO.— El exquarterback de los Raiders de Oakland, Terrelle Pryor, se encuentra en estado crítico, luego de que fuera apuñalado en múltiples ocasiones en su departamento, que se encuentra en Pittsburgh.

Adam Schefter, reportero de la cadena ESPN, reportó que Pryor fue apuñalado en el pecho y en hombro ayer viernes por la noche en su departamento y fue sometido a una operación de emergencia.

Former NFL WR Terrelle Pryor underwent surgery this morning and is in critical condition after being stabbed last night at his Pittsburgh apartment in the shoulder and chest, per source.