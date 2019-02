Excluyen al béisbol de los Juegos Olímpicos de París 2024

CIUDAD DE MÉXICO,(EL UNIVERSAL).- En su regreso al programa olímpico al béisbol lo poncharon con menos de un strike cuando esta mañana el comité organizador de París 2024 dio a conocer que el breakdance, escalada, monopatín y surf, serán los deportes adicionales que tendrá la justa.D

e esta forma, el Rey de los deportes por ahora sólo estará incluido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La Federación Internacional de Béisbol, comentó mediante su presidente Riccardo Fraccari, que ahora trabajarán con miras a la justa veraniega nipona y a Los Ángeles 2028.

Paris 2024 announced that their proposed additional sports are breakdancing, climbing, surfing and skateboarding. I want to congratulate these sports. I also guarantee that WBSC remains committed to boosting the growth of baseball-softball in France and around the world

Hace una semana, el italiano que lleva las riendas del béisbol a nivel mundial, visitó la Ciudad de México para firmar un convenio con la Conade e impulsar esta actividad en todo el país.

También asistió a la presentación del Premier 12, torneo clasificatorio para Tokio 2020, donde México albergará uno de los grupos.

El sueño olímpico de México en béisbol, inicia en noviembre en Guadalajara o esperar hasta Los Ángeles 2028.

