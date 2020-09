Exesposa de futbolista critica a su sobrina; le quitó a su marido

La exposa del futbolista brasileño Hulk, arremete contra su sobrina, quien es la actual esposa del jugador

BRASIL.— Iniciando este caótico año, el futbolista brasileño Hulk estuvo envuelto en el escándalo luego de que se anunciará que dejó a su esposa para casarse con la sobrina de ésta. Pese a no ser un tema deportivo, causó un gran revuelo.

A meses de dicha "traición" Iran Angelo de Souza, exesposa del futbolista confesó el gran dolor que le causó la noticia, pues no fue fácil olvidar los 12 años de matrimonio que llevaron y del cual tuvieron tres hijos: Alice, Ian y James.

Es así que con pena y dolor Iran Angelo expresó que la traición de su sobrina Camila Angelo fue como "enterrar una hija en vida".

"Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí. Le di todo a esta chica desde que vino al mundo [...] indicó Iran Angelo en entrevista con el diario portugués Récord.