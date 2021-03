BUENOS AIRES.— Claudia Villafañe, esposa de Diego Maradona entre 1989 y 2003 y madre de Dalma y Gianinna, aseguró que el astro del fútbol estaba "secuestrado" por su abogado Matías Morla.

Claudia realizó una llamada al porgrama 'América Tv', mismo en el que estaba Mauricio D'Alessandro, abogado de Morla, quien está siendo señalado por la familia como uno de los principales responsables de la muerte de Maradona. Fue así como la mujer señaló a Matías.

" Me quiere hacer quedar como la mala de la película y la verdad que no lo soy, él (D'Alessandro) lo sabe. Está defendiendo a una persona que lo tenía a Diego secuestrado [...], sostuvo Claudia Villafañe.

La exesposa de Maradona afirmó que pese a que estaban en juicio por cuestiones económicas, ella tenía una buena relación con Diego.

#Exclusivo Habla Claudia Villafañe por primera vez 👇📺



💬 "No puedo seguir escuchando estas barbaridades".



💬 "No hice nada que no este avalado por los hijos".



💬 "La condena social ya la tienen".



Cc @PolemicaBar @iudica pic.twitter.com/mvTDiRWDUk