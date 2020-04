Exjugador de Cruz Azul demandará al club por reducción salarial

MÉXICO.— Edgar Méndez y otros jugadores planean acciones legales contra su equipo, por una posible reducción salarial, debido al paro deportivo de La Liga en medio de la pandemia de coronavirus.

El exjugador del Cruz Azul señaló a medios españoles, que no es el único inconforme con la propuesta del Alavés, para amortiguar el impacto que ha generado el Covid-19.

"Tenemos que ir por temas judiciales, demandar al club y no sólo uno, 25 jugadores demandarían, el club se pone en la peor situación de que no se va a jugar, ellos están respaldándose, pero ¿nosotros?", refirió sobre la primera propuesta que el club les hizo llegar (descuento del 28%).

Méndez llegó a México para el Apertura 2017, bajo la gestión técnica de Paco Jémez.

Aunque se mantuvo en los primeros planos en la etapa del estratega Pedro Caixinha, fue con Robert Dante Siboldi donde ya no entró en planes del conjunto cementero.

Solamente disputó un partido de Liga MX en el Clausura 2020.

"La mayoría de los equipos están haciendo eso (negociar con sus jugadores), si el torneo no se juega, entonces una cantidad (se descuenta). Y si se juega con público, otra cantidad, a nosotros nos quieren dar una cantidad se juegue o no con gente y eso no lo podemos aceptar", explicó el volante.

