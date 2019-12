Expeloteros consternados

Una persona respetable del béisbol y eso no se gana así nomás, se trabaja dentro del terreno de juego… Fue un ganador indiscutibleLUIS BORGES BURGOS

Muchas historias y anécdotas de cuando fue nuestro mánager con los Leones. Fue una gente del béisbol totalmente. Desayunaba, comía y cenaban béisbol. Fue una gente conocedora que nos ayudó mucho y que compartía sus conocimientos, dispuesto a ayudarte, muy trabajador. ¡A toda ma… el señor!HÉCTOR CASTAÑEDA

Hablé con Héctor su hermano y le hice ver lo tanto que respetaba y que lo admiraba, me dio la oportunidad de jugar Liga Mexicana. Llevo conmigo muchos consejos que él me dio, y los logros que él tuvo no creo que nadie lo llegue a tener mucho menos mejorar… El mejor cátcher mexicano de la historiaSAID GUTIÉRREZ

Para mí y para muchos fue un ejemplo en todos los aspectos, como beisbolista y ser humano. Es el mejor cátcher que ha tenido México, llegó a Grandes Ligas gracias a su dedicación y profesionalismo. Me ayudó, me apreció… Y lo recordaré como un gran cátcher, gran mánager, gran persona. Nunca se le debe de olvidar por todo lo que le dio al béisbolJUAN CARLOS LEÓN

Se adelanta uno de los grandes mánagers mexicanos, con todo un historial. Tuvimos la fortuna de disfrutar el año pasado, platicamos con él en Jalisco, donde andaba de couch con su yerno Roberto Vizcarra. Se nos adelantó, pero quedará en el recuerdo. Deja muchas enseñanzas que nos han servido y nos siguen sirviendoJUAN JOSÉ PACHO

