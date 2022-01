Expiloto de Moto GP se contagia a propósito para tener certificado sanitario sin vacuna

ROMA (EFE).- El italiano Marco Melandri, expiloto de MotoGp y campeón en categoría 250 cc en 2002, aseguró este sábado que se contagió "voluntariamente" con el coronavirus porque necesitaba el certificado sanitario para trabajar y no consideraba la vacuna "una buena alternativa".

"Me contagié con el coronavirus porque traté de hacerlo y, contrariamente a mucha gente vacunada, me costó tremendamente lograr contagiarme", dijo Melandri en una entrevista al diario italiano "Mowmag", propiedad del grupo "AM Network".

"Lo hice voluntariamente para cumplir con las reglas (de gestión de la pandemia vigentes en Italia) y no ha sido fácil. Me contagié por necesidad, porque tenía que trabajar y no consideraba la vacuna una buena alternativa", agregó el piloto italiano.

"Conozco a mucha gente que recibió dos dosis de vacuna y que está intentando contagiarse para evitar tener que recibir la tercera. En todo caso, para mí el certificado sanitario era y sigue siendo un chantaje. Lo usaré solo para trabajar", insistió.

Los italianos de más de 50 años no vacunados serán multados con 100 euros y quienes intenten ir a trabajar sin haber recibido el pinchazo recibirán sanciones de entre 600 y 1.500 euros, mientras que por acceder a las tiendas sin al menos presentar una prueba anticovid habrá que pagar hasta 1.000 euros, según las nuevas restricciones adoptadas por el Gobierno italiano.

Nuevas sanciones

Las sanciones incluidas en el nuevo decreto ley del Consejo de Ministros incluyen multas de 100 euros, a partir del 1 de febrero, para los mayores de 50 no vacunados impuestas por la Administración, que revisará los datos del registro de vacunación.

"Existen varias razones para que una persona no quiera vacunarse, incluso porque se trata de una vacuna nueva y distinta con respecto a las habituales. Uno tiene el derecho de tener dudas, sobre todo si, como yo, ya he tenido la enfermedad. Quienes se contagian están más protegidos luego. Yo di positivo y ni me di cuenta", dijo.

Las declaraciones de Melandri, de 39 años, que en su carrera compitió en MotoGP y Superbike, provocaron sorpresa y polémicas en Italia, un país en el que se registró una vertical subida de infecciones en las últimas semanas. EFE