“Extraño salir a la calle”

Luis Fuentes le pide quedarse en casa a la afición

Luis Fuentes, defensa del América, se mostró tranquilo ante la incertidumbre que ha generado la pandemia por coronavirus; sin embargo, admite que extraña la vida cotidiana.

“El aislamiento no me afecta, estoy en casa disfrutando los momentos que posiblemente me perdía, estoy muy contento de poder convivir con ellos (sus hijos), verle lo positivo y negativo”, dijo. “Extraño poder salir a la calle sin incertidumbre por esta pandemia en el mundo, poder trabajar y patear un balón, tener esa alegría de disputar un partido, llenarme nuevamente de esa vitalidad de poder jugar, pero es parte de esta situación, hay que entenderlo”, agregó en un vídeo.

Respecto al trabajo físico vía remota, a cargo del preparador Gíber Becerra, Fuentes señaló que “trabajamos a doble sesión, el trabajo es fuerte y específico, nos ayudará a volver a la competencia, somos conscientes de que podemos mejorar, por ahora me voy sintiendo mejor, me siento más fuerte.”

Aunque el lateral izquierdo no conoce la fecha de regreso de la Liga MX, compartió la reflexión que la cuerentena le ha dejado: “He aprendido que tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo, en cualquier momento la vida te puede dar la vuelta de 180 grados para bien o mal. Tenemos flaquezas y de eso hay que buscar fortaleza mental y física, estar metido al trabajo para mejorar el estado físico, jalar a nuestra familia y que encuentren motivación a esta situación difícil”.

Finalmente, Luis Fuentes ehortó a los aficionados a quedarse en casa.

“A los que nos esperan con ansias, poder dar satisfacción cuando el fútbol regrese, a ellos que cada fin de semana nos apoyan de local y visitantes volverles a regalar esa alegría, bellos momentos que todos disfrutamos, tomen las medidas pertinentes para resguardarse, cuidar a sus familias, es un tema delicado y serio, debemos poner de nuestra parte y que no se expanda más”.

América, al parón por la pandemia después de 10 fechas en el Clausura 2020, marcha cuarto lugar, con 17 unidades.

Partidazos en la eLiga

Las Chivas debutaron ayer con un agónico empate 5-5 ante Juárez en la eLiga MX.

El uruguayo Diego Rolán se puso arriba en el electrónico por 2-0, pero el Rebaño, comandado por Dieter Villalpando, respondió para terminar los primeros 45 minutos 3-3.

A base de contragolpes Bravos logró estar 5-4 arriba, lo que parecía daría el triunfo a su escuadra. Sin embargo, en el último minuto el Rebaño logró igualar con un tanto de Jesús Angulo.

Rolán compartió en Twitter y la imagen del gol con el que Villalpando ,consiguió la igualada en la última jugada del encuentro online.

“Polémica como en todos los partidos, para que se diviertan jajaja @fcjuarezoficial @Chivas(humor)”, bromeó Rolán.

El mensaje desató una serie de reacciones de los aficionados, en el que recordaban que en la Liga MX también había irregularidades a favor de Chivas.

En otro juego de ayer, el colombiano Julián Quiñones, al mando de los Tigres UANL, empató 2-2 con Luis Reyes y el San Luis.

Los goles felinos fueron de André-Pierre Gignac y Enner Valencia. Por los atléticos marcaron Nicolás Ibáñez y Germán Berterame.

Hoy se jugarán los partidos León-Querétaro, Pumas-Pachuca y Tijuana-Santos.

Toluca

El defensa Rodrigo Salinas cree que la pausa de la Liga MX le viene bien al Toluca.

Sacar provecho al parón

“En la tabla nos vemos ya un poco rezagados de los de arriba y esperemos que este paro nos convenga para el bien de nosotros, y podamos aspirar a una clasificación”, dijo.

Momento complicado

Recordó que antes de que se suspendiera la liga atravesaban por un momento difícil con la eliminación en la Copa. “En nuestro panorama perdimos una semifinal de copa aquí en nuestra casa (el estadio Nemesio Diez); luego, el último fin de semana nos pega Atlas. Creo que fue complicado la presión”, declaró a W Radio.

Síguenos en Google Noticias