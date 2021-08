Fácil escoger a México

Chivas, clave para David Ochoa y su reciente cambio

David Ochoa sintió un pálpito que llegó desde lo más profundo de su ser cuando fue convocado por Gerardo Martino a una convocatoria de México previo a la Copa Oro. Tres días después de su llamado, confirmó lo que supo desde niño, querer jugar para la selección nacional, y es que las Chivas y Guillermo Ochoa, portero del América, fueron sus motivos para decantarse por el Tricolor.

“Mi papá ama a las Chivas. Mi abuelo también le va a las Chivas. Podríamos seguir así con todo el árbol genealógico de la familia, porque son todos Chivistas. Así que naturalmente mi sueño era jugar para Chivas”, dijo para el sitio The Players Tribune.

“En especial quería ser como Guillermo Ochoa, aunque a mi papá eso no le gustaba demasiado. Era gracioso, porque los amigos de mi papá, que le van todos al América, solían comprarme playeras de Ochoa, y yo me las ponía. Mi papá enloquecía al verme con ese uniforme”, dijo el juvenil de apenas 20 años.

Ochoa es estadounidense y mexicano. Con la selección de las barras y las estrellas jugó el torneo Preolímpico de la Concacaf y fue convocado a la Nations League. Pese a todo, nunca sintió esa llama, ese fuego y esa felicidad de pertenecer. En cambio, con Héctor Herrera, Alfredo Talavera y en el CAR, simplemente lo supo.

“Héctor Herrera me siguió en Instagram. Realmente me hizo sentir: ‘Bueno, él juega en el Atlético de Madrid, pero sabe quién soy yo’. Guillermo Ochoa no estaba, pero Talavera, Cota, Orozco, todos ellos, sí. Tenía enfrente a los jugadores que habían sido mis ídolos desde niño. Eran mis compañeros”.— ESPN

Éxodo Ochoa, el primero

El arquero no sería el último en decantarse por México a pesar de estar con Estados Unidos.

Opciones importantes

Julián Araujo es otro que está muy cerca del Tri. Ya habló con el “Tata” y le seduce el proceso. También los hermanos Jonathan y Johan Gómez y Ricardo Pepi, goleador en la MLS —que fue Sub-17 del Tri— podrían llegar a ser convocados.