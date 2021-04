Faitelson desata la furia de la afición con sus críticas al América

Tan solo unas horas después de incendiara las redes sociales, el nombre del comentarista David Faitelson continúa en tendencia, ante su imparable crítica para el América.

Tan solo un día antes de la derrota de las Águilas frente al Olimpia de Honduras, Faitelson incendió los ánimos de la afición azulcrema al escribir en Twitter: “Cruz Azul: guarda unos golecitos para el América…”.

La respuesta de la afición no se hizo esperar, pero la molestia creció ante la crítica del comentarista de ESPN, quien considera que el América “se arrugó” frente a los hondureños, en un juego de la Concachampions evidentemente brusco que dejó un saldo de tres jugadores tocados y a Chucho López con una fractura.

“El América “se arrugo”. No quiso entrar al juego de “las patadas” que propuso el club hondureño y confió en un arbitro que no existía. El América mostró que es “terrenal” y le dio pistas , una formula a sus adversarios de cómo hay que hacerle daño...”, es uno de los mensajes del comentarista que le causó varias críticas.

Entre los comentarios también surgió el de su compañero Fernando Palomo, quien tachó de “absurdo” el comentario de Faitelson de “caer en la promoción del juego brusco”.

No hablo de violencia, hablo de carácter, de temperamento, de personalidad.En Anfield, ayer, al comenzar el juego, Milner le puso los tachones a Benzema. Minutos después, Casemiro le dio “su caricia” a Milner. El Madrid le mostró al Liverpool que por ahí no iba. A eso me refiero.