Falla Belisario y estropea la 10a. victoria de Valdez

Película repetida

Los aficionados, presentes y ausentes, reaccionaron iracundos cuando la pelota bateada por Francisco Ferreiro se fue al pie de la cerca. Un doble que remolcó dos carreras y sirvió de base, muy fuerte, para una nueva, increíble debacle del relevo de los Leones de Yucatán.

No, no se trata de una historia atrasada sacada del archivo. Sucedió anoche.

Con una nómina que está muy lejos de la de sus rivales, los Algodoneros del Unión Laguna les sacaron de la bolsa la victoria a los Leones. Los vencieron en su propia casa 4-3. Es más, digámoslo como es: los humillaron.

Comentábamos en la reseña de ayer que, si quieren desquitar lo mal que les fue en la primera vuelta, los Leones tenían que salir a ganarle a cualquier enemigo. Sea grande o sea chico. Al fin y al cabo, esto es béisbol.

Y también les contamos que una de las joyas de las fieras en el arranque fue su trío de abridores, Yoanner Negrín, César Valdez y José Samayoa. Y que es fundamental que mantengan ese caché que ayudó a Yucatán a hacer menos desastrosa esa primera vuelta.

Negrín cumplió y ganó. Valdez cumplió, con creces, pero no, lamentablemente no pudo ganar. De verdad que lo hecho por el astro dominicano fue para ponerse de pie. La décima estaba a su alcance. Un lanzador con marca de 10-0 a estas alturas de la vida, con un dominio como el del quisqueyano, es para presumir.

Lo malo es que no pueden los Leones salir a gritar a los siete mares que son capaces de ganar partidos y aspirar a grandes cosas con el tipo de actuaciones como la que vivieron en la novena. No, así no, de verdad.

Y aunque se enfaden quienes visten la playera melenuda, y quienes dirigen, esto no llevará a ninguna parte positiva si no hacen algo.

Sucedió que Ronald Belisario entró a relevar a Valdez. ¿Belisario? ¿Y dónde Chad Gaudin? ¿No él sería el encargado de la novena? ¿Está lesionado?

Dos de ventaja parecían suficientes. Pero no lo fueron. Al venezolano le abrieron con dos hits, y aunque enderezó al ponchar a dos, se puso a un straic de salir airoso. Ferreiro fue el que ganó la batalla al conectar ese doblete. Desde ese momento, aunque digan que somos aves de mal agüero, presentimos la debacle.

Nos preguntamos otra vez: ¿Y Gaudin? Al menos, si no para despachar la novena de inicio, ¿por qué no meterlo a evitar más daño, a Chad o a cualquier otro?

El piloto Luis Carlos Rivera lo mantuvo en la loma pese a que le batearon cinco imparables. No es la primera vez que Belisario falla tan feo, ni que el mánager le aguanta tanto.

Nos escribió un aficionado que sabe, y siente (no es lo mismo saber y no tener la sensación de dolor y coraje por algo así): “Los juegos se ganan y se pierden, pero no así con una situación que se ha presentado toda la temporada”. Fue el post de don Hernán Evia Góngora.

Y le entendemos.

Quizá haya quienes no lo sientan tanto, en el campo, en la oficina o en las butacas. Pero esto sigue saliéndose de control y de una forma muy fea.

Ah… Jonathan Jones bateó su sexto jonrón del año y los lanzadores leones apilaron 16 chocolates en total en lo que parecía una gran noche para los de casa..

Pero, como la genial labor de Valdez (siete hits, 12 ponches en 95 lanzamientos), sirvió totalmente para nada. Hoy lanza Samayoa, a las 6 de la tarde.— Gaspar Silveira