LONDRES.— El exdefensa internacional inglés Trevor Cherry, componente del mítico Leeds United que causó sensación en la década de los 70, falleció este miércoles a los 72 años, según informó el club.

Cherry, que disputó cerca de 500 encuentros con el Leeds y que jugó en la selección de Inlgaterra en 27 ocasiones, falleció "repentina e inesperadamente", apunta la nota emitida por la entidad.

"El Leeds United está conmocionado y profundamente entristecido por la noticia de que el legendario jugador del club Trevor Cherry falleció repentina e inesperadamente a los 72 años", señala el comunicado.

El club inglés recordó que el zaguero jugó 486 encuentros, entre todas las competiciones, con este equipo entre 1972 y 1986.

Cherry fue fichado por el Leeds en 1972. Al año siguiente contribuyó a que disputara la final de la Recopa de Europa de 1973, que perdió ante el Milán, y de la Copa de Inglaterra, en la que cayó contra el Sunderland.

Una temporada más tarde disputó 38 partidos con el Leeds, que ganó su segundo título de la Liga de Inglaterra.

En 1975 jugó la final de la Copa de Europa, que perdió frente el Bayern Múnich. Sin embargo, desde ahí se convirtió en el capitán del equipo.

