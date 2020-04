Fallece Colby Cave, jugador de hockey, a los 25 años

TORONTO (AP) — Colby Cave, delantero de los Oilers de Edmonton en la liga de hockey sobre hielo NHL, falleció el sábado tras sufrir esta semana una hemorragia cerebral. Tenía 25 años.

El club no reveló la causa de la hemorragia, Jason Davidson, agente de Cave, comentó que, al parecer, su padecimiento no se derivó de que hubiera contraído el coronavirus.

Gary Bettman, comisionado de la NHL, comentó que “la vida y la carrera” de Cave, “aunque muy breves, fueron inspiradoramente emblemáticas de lo mejor de nuestro deporte”.

“No fue reclutado en el draft, pero fue indoblegable en la búsqueda de su sueño en el hockey”, añadió Bettman.

Cave quedó en coma inducido el martes en el Hospital Sunnybrook de Toronto. Se le trasladó por aire a esa ciudad, luego de ser internado el lunes en un hospital de Barrie, en la provincia canadiense de Ontario.

También el martes, se le sometió a una cirugía de emergencia para retirar un quiste coloide que le causaba presión en el cerebro.

El miércoles, su esposa Emily publicó un mensaje emotivo para dar información actualizada sobre el estado del jugador.

“Necesitamos un milagro”, escribió Emily en Instagram. “Los padres de Colby y yo misma pudimos verlo a través de una ventana y hablamos con él mediante un walkie talkie la noche anterior. No nos permiten ya estar en el hospital por las reglas por el COVID-19. No tenemos idea de cuándo podemos verlo otra vez”.

Cave anotó un gol en 11 apariciones con Edmonton durante esta temporada. Sumó 11 tantos y 23 puntos en 44 partidos con los Condors de Bakersfield, en la American Hockey League.

Su gol incluyó un avance impresionante desde la banda derecha. Superó a un defensor de los Penguins de Pittsburgh y envió el puck a las redes, venciendo al arquero Matt Murray.

