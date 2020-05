Fallece el mítico entrenador de los Jazz, Jerry Sloan

Adiós a uno de los grandes

La NBA está de luto. Uno de los grandes de los banquillos, Jerry Sloan, falleció ayer a los 78 años de edad por complicaciones relacionadas con el Párkinson y demencia con cuerpos de Lewy (una enfermedad degenerativa), que padecía.

El entrenador —integrante del Salón de la Fama— que llevó a los Jazz de Utah a la final de la NBA en 1997 y 1998, en las que perdió contra los Chicago Bulls de Michael Jordan, estuvo 23 temporadas como director técnico del equipo que tuvo entre sus figuras a John Stockton y Karl Malone, entre otras.

Sloan sumó en su currículum como técnico 1,221 victorias, la cuarta mejor cifra en la historia de la NBA, solo superado por Lenny Wilkens, Don Nelson y Gregg Popovich.

“Yo no me apoyo en cifras ni nada de eso”, dijo Sloan cuando rebasó a Pat Riley como el tercer entrenador más ganador de la NBA de todos los tiempos en 2010 antes de ser superado por Popovich. “Nunca lo he hecho. He trabajado para una gran organización. Me siento muy agradecido y por los entrenadores con los que cuento. No solo se trata de mí”, añadió entonces.

“Fue un honor y un privilegio haber contado con uno de los más grandes y respetados entrenadores en la historia de la NBA en nuestro equipo”, comentó la familia Miller, dueña del Jazz, en un comunicado. “Ha dejado un legado perdurable con nuestra franquicia y nuestra familia. El extenso impacto de su vida ha impreso una huella imborrable en nuestra ciudad, el Estado y el mundo”.

Los Jazz de Utah señalaron que Sloan marcó la vida de la franquicia tanto como Malone y Stockton. “Se le extrañará mucho”.

La permanencia de Sloan con el Jazz fue díficil de olvidar. Durante su etapa con Utah, hubo 245 cambios de entrenadores en la liga, y cinco equipos —Charlotte, Memphis, Toronto, Orlando y Minnesota— ni siquiera existían cuando tomó el control del Jazz.