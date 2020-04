Fallece Willie Davis, mito de la NFL

Dos Super Bowls avalan aportación para Green Bay

Willie Davis, integrante de unos míticos Empacadores de Green Bay cuando ganaron sus dos primeros Super Bowls en 1967 y 1968 falleció a los 85 años de edad.

El equipo confirmó ayer el deceso de Davis, integrante del Salón de la Fama del Fútbol Americano. También lo confirmó su excompañero Dave Robinson, también perteneciente al Salón.

Seleccionado en la ronda número 15 del draft, proveniente de Grambling, Davis empezó su carrera en la NFL en 1958 como parte de los Browns de Cleveland. Ahí estuvo una temporada más antes de ser transferido a Green Bay.

A partir de ahí, toda su carrera la realizó en los Empacadores hasta su retiro en 1969, con cinco selecciones All-Pro. Aunque las tacleadas y capturas no se calculaban en ese momento, como ocurre ahora, sus 22 balones recuperados fueron prueba de su dominio y su capacidad de juego.

“Había pocos jugadores en la liga tan fuertes como Willie”, escribió el legendario mariscal de campo de Green Bay Bart Starr en su prólogo para el libro de Davis “Closing The Gap: Lombardi, The Packers Dynasty and The Pursuit of Excellence”.

No en vano fue seleccionado en el mejor equipo de la NFL de la década de los 60 y exaltado posteriormente al Salón de la Fama en 1981.

“Jugaba mejor cuando más sufríamos. Cuando se ponía difícil se levantaba y cargaba consigo a la defensiva”. Davis ayudó a los Empacadores a ganar el campeonato de la NFL en 1965 y terminó las temporadas 1966 y 1967 con los títulos en los primeros dos Super Bowls.

También fue miembro de la mesa directiva del equipo entre 1994 y 2005.

Davis consiguió una maestría en administración de empresas por la Universidad de Chicago al final de su carrera en la NFL, algo que le ayudó a tener una transición exitosa al mundo de los negocios después de que terminara de jugar.

