Andrade revela con detalles su salida de WWE

La repentina salida de Andrade de la WWE causó gran sorpresa en la afición, pues por momentos el mexicano tuvo cierto protagonismo en la empresa.

En una rueda de prensa virtual, con medios de todo el mundo, el exluchador del Consejo Mundial aclaró todas las dudas sobre su salida de la empresa estadounidense y habló de su futuro, que incluye desde cambiar de nombre hasta un posible regreso a la Arena México.

El mexicano aclaró que su salida de WWE se debió a la falta de oportunidades, pues ya tenía varios meses sin ser tomado en cuenta.

“Pedí permiso en octubre para operarme los ojos, nunca me dijeron que regresara a WWE hasta febrero; tenía que regresar a la televisión, estuve un mes ahí y no pasó nada”, señaló, antes de explicar que se acercó a los guionistas para darles ideas, sin encontrar nunca una respuesta favorable.

Contó que luchadores de renombre, como Randy Orton, Sheamus, Cesaro y Drew McIntyre, le preguntaban siempre por qué dejó de aparece en las funciones, sobretodo por la atractiva rivalidad que tuvo con el también mexicano Rey Mysterio antes de su operación.

El exmiembro de los “Ingobernables” aclaró que tenía un contrato por varios millones de dólares por año. Incluso, reveló que Triple H, vicepresidente ejecutivo de Estrategia y Desarrollo de Talento Global de la empresa, le ofreció un aumento de sueldo para que se quedara. El problema es que el contrato no le garantizaba protagonismo en las principales marcas de la organización —Smack Down y Raw— y sí un regreso a NXT, la marca segundaria de la empresa.

Comentó que prefería salir de WWE a los 31 años, que a tener más años y ya no ser opción en la empresa: “Me puse a pensar, no quiero pasar cuatro o cinco años y estar sentado aquí. No quiero que mi nombre decaiga”.

El exenmascarado lamentó la falta de oportunidades para luchadores de calidad, y puso como ejemplo la similar situación que viven gladiadores como Aleister Black, Buddy Murphy y Ricochet, quienes tienen un gran talento sobre el ring, pero cada vez aparecen menos.

No descartó una posible discriminación de la empresa hacia los luchadores latinos y dijo que no entiende porqué gladiadores como los mexicanos Ángel Garza (exGarza Jr.), Gran Metalik (exMascara Dorada) y el mismo Rey Mysterio cada día tienen menos apariciones.

“Creo que a algunos de los latinos los toman en cuenta y a otros no. A Alberto del Río le dieron mucho en su primera etapa, a Rey le han dado proyección y luego ahí lo tienen. A Ángel Garza le hicieron cortarse el pelo y le iban a dar proyección y ahora ya no lo usan, es un insulto”, comparó Andrade entre luchadores mexicanos.

En 2011, Místico, quien en México fue revulsivo para que la afición regresara a las arenas, decidió probar suerte en WWE. Su aventura en Estados Unidos, sin pena ni gloria, duró solo tres años. Directivos de la empresa argumentaron que Sin Cara, como se llamó Místico en WWE, no logró adaptarse debido a que se negó a aprender inglés. Andrade aclaró que en su caso el idioma no fue factor para su salida.

“Lo del idioma es un pretexto, no creo que sea factor. Grandes luchadores, como Brock Lesnar o Asuka, no han necesitado del micrófono para destacar”, dijo.

De igual manera reveló cómo dentro de la empresa fue apartada su novia Charlotte — hija del mítico Ric Flair— después de que “el doctor de WWE le llamó para decirle que estaba embarazada. Fuimos a la farmacia y dio negativo. La sacaron de la historia porque dijeron que estaba embarazada. Cuatro días después los exámenes dieron negativo”, contó.

Comentó que sabe muchas más situaciones que pasan dentro de la empresa, pero evitó difundirlas para no comprometer la carrera de Charlotte, quien inexplicablemente, tras la salida de Andrade, fue sacada del cartel oficial de WrestleMania, el evento insignia de WWE.

El futuro

Tras su salida de la WWE, Andrade aseguró que varias empresas en México se han interesado en él, pero aclaró que su deseo es no tener exclusividad con ninguna.

“No quiero firmar con una sola empresa. Me gustaría regresar al CMLL, nunca he trabajado en Triple A y me gustaría. Viene otra empresa que está interesada en unir a los Ingobernables, creo que inicia en junio y julio”, declaró el luchador, quien adelantó que probablemente no siga presentándose con el nombre de Andrade, ya que a pesar de que es su apellido, WWE tiene los derechos legales. Dijo que tiene como opciones fusionar su exnombre “La Sombra” con su apellido o con “El Ídolo”, otro nombre con el cual se le conoce. “Podría ser ‘Andrade, La Sombra’ o ‘La Sombra de Andrade’, aún no me decido”.

Finalizó lanzando retos a luchadores de todo el mundo como Kenny Omega, Rush, Tetsuya Naito, Kazuchika Okada, Psycho Clown, Blue Demon Jr o el Hijo del Santo.— Gonzalo Enrique Sandoval García