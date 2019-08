Fanático firma con un equipo de las Grandes Ligas tras concurso de velocidad

Hace un par de semanas, dos hermanos pusieron a prueba sus brazos en un concurso de pitcheo en el Coors Field. Uno de ellos, Nathan Patterson, realizó lanzamientos asombrosos.

Nathan alcanzó las 96 millas por hora en uno de sus disparos, siendo captado en un vídeo que se viralizaría en redes sociales. Bueno, como si se tratara de una película de Hollywood, Patterson fue firmado recientemente por Oakland, equipo de las Grandes Ligas.

En agosto del año pasado, Nathan logró alcanzar las 94 millas con un lanzamiento en un partido de los Nashville Sounds, novena que en ese entonces pertenecía a las Ligas Menores de los Atléticos.



Luego de que sus veloces lanzamientos transcendieran, Patterson, de 23 años de edad, decidió siguió entrenando, pero lo atropellaron por un automóvil y se lastimó la muñeca. Sin embargo, Patterson no se rindió y siguió lanzando.



En febrero los Atléticos conversaron con él para saber cómo estaba; entonces lo motivaron a seguir trabajando fuerte.

Meses después, asistió al Coors Field, estadio de los Rockies en Colorado, y decidió, junto a su hermano, unirse a una competencia de velocidad.



El vídeo de dicha competencia se hizo viral, con Patterson lanzando 94, 95 y 96 millas. El clip estaba acompañado de un mensaje “rogando” a cualquier equipo de las Grandes Ligas que lo firmara.



Guys, we were just chillin at a @rockies baseball game, and my brother decided to step into a speed pitch challenge…he hit 96 mph 😳 @MLB Let’s get him signed! pic.twitter.com/g0fKrvUxzt