Favre pierde las esperanzas

Cree que Aaron Rodgers dejará a los Empacadores

Brett Favre espera que Aaron Rodgers gane otro Super Bowl con los Empacadores de Green Bay, pero no siente optimismo de que haya otra oportunidad dado lo que sabe de la disputa entre Rodgers y el club.

Favre detalló ayer en una entrevista su conversación vía textos con Rodgers, e hizo comparaciones respecto a su propia salida de los Empacadores en el 2008.

Pero, lo más sorpresivo fue su pronóstico para cómo resultaran las cosas.

“Vaya, es una buena pregunta; es la pregunta del millón de dólares”, dijo Favre. “Pienso que conozco a Aaron bastante bien, y honestamente no lo veo simplemente regresando y diciendo, ‘OK, vamos a olvidarlo todo, lo que sea que haya causado la disputa, y voy a regresar a jugar porque amo a los chicos, amos a los fans de Green Bay’. Asume que lo hace, pero la disputa no es con compañeros o fans. Es con la directiva. ¿Se tragará el orgullo y regresará? Quizás, pero no veo que suceda”, explicó.

“Si no existe un canje, mis entrañas me dicen que preferiría no jugar, que volver. Es simplemente mi intuición. No hay otro motivo para mí decirlo que simplemente lo que siento en las entrañas, y creo que ustedes conocen a Aaron bastante bien como para sentirse más o menos del mismo modo”.

Lo asimiló a cómo Barry Sanders dejó a los Leones Detroit poco tiempo antes de la temporada de 1999.

Favre dijo que escribió mensajes de texto a Rodgers el pasado jueves, poco tiempo después de que Adam Schefter reportara que Rodgers le ha dicho a algunos dentro de la organización que no desea jugar más con el equipo que lo reclutó en el 2005 para reemplazar a Favre en el 2008, y bromeó que preguntó a Rodgers si iba a jugar para los Santos de Nueva Orleans este año, refiriéndose al equipo que creció siguiendo Favre en Mississippi.

Dijo que Rodgers replicó no creer que eso sucedería, pero añadió. “‘Gracias por contactarme. Volveré contigo cuando todo esto acabe’. Eso fue todo”, expresó Favre. “No hemos hablado desde entonces”.

Favre dijo que estaría dispuesto a charlar las cosas con Rodgers y ofrecer su perspectiva sobre cómo terminaron las cosas para él en Green Bay. Hay diferencias, sin embargo. Favre notó que la principal era que el equipo deseaba una decisión de Favre respecto a si planeaba jugar en el 2008, y en ese momento, Favre no estaba listo para comprometerse. Entonces, se retiró apresuradamente. Al final, Favre cambió de parecer y deseaba regresar a los Empacadores, pero para entonces, ya habían seguido adelante con Rodgers.

Favre, quien fue canjeado a los Jets de Nueva York y jugó allí por un año antes de dos temporadas con los Vikingos de Minnesota, espera que las cosas terminen de modo diferente para Rodgers.

“Me gustaría verlo ganar un Super Bowl en Green Bay, uno más”, dijo Favre. “Será interesante lo que suceda entre hoy y el inicio del campamento de entrenamiento", expresó Favre. "Pero ahora, no soy muy optimista".