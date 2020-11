Fe inquebrantable

Uno por sus hijos hasta la vida da, dice al Diario el papá de Julio Urías, tras la gran actuación de su hijo en la Serie Mundial

El teléfono de Carlos Urías tiene el buzón saturado. No puede recibir más mensajes. Igual sus redes sociales.

No es para menos. Todos quieren alguna opinión sobre la heroica vida de un jovencito nacido en La Higuerita, una localidad perteneciente a Culiacán de la que hoy en día muchos hablan. Allá nació hace 24 años un niño llamado Julio César Urías Acosta. Trajo consigo un mal congénito, un tumor sobre su ojo izquierdo.

De ese tema se ha hablado últimamente. Julio es el centro de la atención del deporte en México y en muchos otros países, incluso donde no se sigue con fuerza al béisbol.

“Usted sabe… Todo mundo está llamando para saludar, para felicitar a Julio, a la familia”, dice Carlos Urías, cuyo hijo obtuvo el salvamento en el Juego 6 de la Serie Mundial concluida esta misma semana y ganada por los Dodgers de Los Ángeles, su primera en 32 años.

Julio César Urías Acosta (12 de agosto de 1996, La Higuerita) es un afortunado, pero no todo se debe a la Diosa Fortuna. Su hoja de vida así lo muestra.

Un repaso a su trayectoria puede abrirse hablando de sus complicaciones de salud por el tumor que tiene en el ojo izquierdo. Cualquiera podría doblegarse, tanto el paciente como sus familiares. Los ritmos de vida se mortifican por estar un día en un hospital, una semana más, un mes después… Una, dos… diez operaciones.

“Pero un padre, por sus hijos hasta la vida da”, nos dice Carlos Urías cuando nos tomó amablemente la llamada telefónica, concertada la noche anterior.

“¿Usted no lo haría?”, me pregunta.

Por supuesto que lo haría. Una, dos, diez veces. Pero no sé si podría aguantarlo tan estoicamente como lo vivieron los Urías Acosta, “los Urías de La Higuerita, que crearon el béisbol aquí en el rancho”, expresa con su estilo muy particular de hablar de los sinaloenses.

Julio también habló de esas bendiciones cuando le entrevistaron tras el éxito memorable de la Serie Mundial. Dio gracias a su familia por todo lo que hicieron para que pueda resistir tantas operaciones, tantas visitas al médico, de ir de doctor en doctor, de cirugía. “Sin ellos -ha dicho-, no sería posible esto” (ESPN).

Tiene el ojo izquierdo más pequeño que el derecho, debido al tratamiento que ha llevado por el tumor benigno de nacimiento. La masa cancerígena ya le fue retirada y por ello tiene prácticamente cerrado el ojo izquierdo (The Dallas News).

“Pero nada, nunca, le impidió intentar realizar sus sueños. Y nosotros tampoco quisimos frenarlos”, señala su padre, en la extensa charla que concedió al Diario, y que desarrollamos con amplitud en nuestros “Domingos especiales en www.yucatan.com.mx”.

La espera para la plática mereció la pena. Desde el mismo agradecimiento sincero por haberle compartido los PDF que de las páginas en que destacamos en el Diario la actuación del culichi en la Serie Mundial. Y por atendernos hasta un día después, entre disculpas y lamentos por los compromisos.

“Mire, tenía un compromiso con usted. Estamos muy agradecidos por esos trabajos que nos comparte, resaltando el trabajo que hacen los jóvenes deportistas mexicanos. ¡Ahh, qué gusto ver eso!”, nos dice. La flor a veces es sana y justa para cualquier jardín, así que, agradecidos también desde este lado del país.

¿Católicos, creyentes? Esto es parte quizá de los designios del Señor...

“Yo siempre digo lo mismo. Agradecido totalmente con el de arriba por todas las bendiciones que nos ha dado. Esto así es. Sin Dios, no somos nada”.

¿Cuál es el mensaje que puede mandarles a otros papás? Cualquiera pudo haberse rendido a medio camino…

“Era parte del proceso en él. No podíamos doblar las manos. Uno por sus hijos hasta la vida da… Y qué más el poder darle todo el apoyo hasta donde humanamente se pueda. Como papá, uno siempre se va a preocupar, a darle su tiempo y sus recursos. Como decimos en el deporte… A dar el extra en todos los partidos”.

Camino largo…

“Es que… ¿tiene un hijo enfermo? Trátelo hasta donde pueda, pida ayuda. No sé si fueron nueve, diez operaciones. Eso no importa. Lo recuerdo con su cobijita cuando lo sacábamos de un hospital después de una cirugía. Y luego a regresar”.

“¿Sabe usted qué nos alentaba a seguir adelante? Que luego veíamos al morro allá corriendo, tomando su bate, su guante y su pelota para ir a jugar. Con su parche en el ojo, o sabiendo que no iba a ver bien, allá andaba el chamaco corriendo ¿Eso no te sirve como papá para hacer tu esfuerzo? Le digo la frase que pienso siempre: ‘Sin Dios no somos nada’. Allí va todo lo que pensamos y queremos en nuestra vida”.

Corría y jugaba como cualquier chico de su edad allá en La Higuerita, un pueblo de cerca de 1,500 habitantes, a 13 kilómetros de Culiacán. Allá comenzó todo lo que hoy es parte de la leyenda del deporte. Una historia mucho, muy especial.

Julio comenzó a jugar desde los 5 años y sus primeros torneos fueron en 7-8, con el equipo de Culiacán Recursos, que dirigía su padre, quien en sus épocas de pelotero era cátcher y tercera base y poderoso cuarto bate con el equipo de La Higuerita. Desde entonces, Julio llamaba la atención por tener un tumor en un ojo. Y por sus cualidades también.

Así fue creciendo. Y desde entonces comenzó a ser una estrella en las ligas y torneos nacionales infantiles y juveniles (Purobeisbol.com).

Carlos Urías no presume nada de eso, solo habla de lo que lucharon por su hijo, y el mundo ha visto a qué se refiere. Los designios de Dios están para cumplirse. Pero igual los del ser humano: esfuérzate, y lo lograrás.— Gaspar Silveira Malaver