Federación sin favoritismo

Paola Espinosa pide apoyo para Ana Guevara

La clavadista mexicana Paola Espinosa, habló sobre el polémico tema en el que se encuentra involucrada la Federación Mexicana de Natación (FMN), luego de dejar fuera de los Juegos Panamericanos 2019 al yucateco Rómmel Pacheco y al capitalino Jahir Ocampo, afirmando que las decisiones se han tomado con base a los resultados obtenidos, y no por “favoritismo” como muchos piensan.

“Las decisiones se están tomando bien, y tenemos que confiar en ello. Tenemos que unir filas, unirnos como atletas, no está bien manchar este deporte, un deporte tan bonito que le ha dado tanto a México. En mi caso, no hay favoritismo, no hay amiguismo, yo competí y me gané mi lugar”, mencionó en su arribo a Ciudad de México.

Paola señaló que no habla por casos particulares, aunque dejó ver su enojo de que la gente manche su nombre con base en especulaciones.

“Me da mucha tristeza que con tanta facilidad se manche mi nombre y trayectoria después de tantos años, han visto lo trabajadora y responsable que soy al subirme a la plataforma“. También me indigna mucho que a través de las redes sociales inciten a la violencia hacia mi familia y mi propia hija, finalmente yo me puedo defender, pero mi hija es una bebé”.

Asimismo, Paola reafirmó su apoyo a Kirik Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación, así como a Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade.

Y es que el organismo que dirige la exatleta recibió un presupuesto anual de alrededor de 83 millones de dólares, 50 millones menos de lo que recibió el organismo en la pasada administración.

“Ahorita estoy en la Federación Mexicana que más medallas olímpicas tiene, y respaldo las decisiones técnicas que se hacen, no solo ahorita, sino también en pasados ciclos olímpicos se ha tomado bien, ¿por qué? por que hay medallas olímpicas”.