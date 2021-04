Federer está de vuelta

El tenista suizo anuncia regreso en Roland Garros

Roger Federer anunció que competirá en el Abierto de Francia, y el astro suizo se preparará en casa para jugar en tierra batida al disputar un torneo en Ginebra el mes próximo.

El campeón de 20 torneos de Grand Slam reveló sus planes en Twitter.

“Feliz de anunciar que disputaré Ginebra y París. Hasta entonces utilizaré este tiempo para entrenar. Impaciente para jugar otra vez en Suiza”, escribió Federer.

Buscará el título número 104 de su carrera en el Abierto de Ginebra que se disputará del 16 al 22 de mayo — poco antes de que se inicie Roland Garros en París el 30 de mayo. Federer, de 39 años, ganó su único Abierto de Francia en 2009 y hace dos años perdió en las semifinales ante Rafael Nadal, dueño de una cifra récord de 13 títulos en Francia.

No disputó el torneo el año pasado.

Federer tuvo que someterse nuevamente a una cirugía en la rodilla derecha, después del primer procedimiento en febrero 2020. Debido a que la rodilla en cuestión continuó hinchándose en paseos en bicicleta y caminatas con sus cuatro hijos, en junio anunció que se sometería a otra operación.

El suizo, séptimo de la clasificación mundial, regresó el mes pasado en el Abierto de Catar después de estar fuera 13 meses por lesión. Venció a Dan Evans en tres sets y después perdió en tres con Nikoloz Basilashvili tras desperdiciar un punto de partido.

Federer también intenta llevarse Wimbledon por novena ocasión, para extender su récord. Esto después de que hace dos años perdió en un tiebreak en el quinto set ante Novak Djokovic. Federer sacó para el partido y dispuso de dos puntos para ganar el campeonato.

El Slam en césped fue cancelado el año pasado por primera vez desde 1945 debido a la pandemia de Covid-19.

Se jugará entre el 28 de junio y el 11 de julio.

Quiere ser el mejor

Hace poco más de medio año, cuando se coronó por decimotercera ocasión sobre la arcilla de Roland Garros, Nadal igualó a Federer como el máximo ganador —hasta ahora— de Grand Slams (20), pero eso no quiere decir que el español esté satisfecho.

El actual número tres del ranking mundial confesó que le agradaría retirarse como el hombre con más títulos en los Cuatro Grandes, aunque tampoco es algo que le obsesione.

“Claro que me gustaría terminar mi carrera y ser el que ha ganado más Grand Slams que nadie”, afirmó Nadal. “Lo que pasa es que tampoco me siento con una gran obsesión por eso”. “Lo único que puedo hacer es seguir trabajando, haciendo las cosas de la mejor forma posible para darme opciones reales de competir en los torneos más importantes y, al mismo tiempo, sentirme muy satisfecho y agradecido por las cosas buenas que me han pasado en toda mi carrera deportiva”.

Durante dos décadas en el circuito, Nadal ha ganado 86 torneos, lo que demuestra que también le da relevancia a los demás, no solo al Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

“Al final, no vivo pensando en que quiero ser el mejor, el que ganó más Grand Slams; sí con la ilusión de esforzarme para luchar por ello, pero sin algún tipo de obsesión”, insistió el español. “Estoy consciente de que, si hago las cosas bien, voy a tener mis posibilidades y trabajaré para ello”.

La primera opción para ser líder único de Grand Slams será precisamente en Roland Garros, que se inicia el 24 de mayo.