Federer no regresará

Una lesión deja fuera al suizo el resto de 2020

Roger Federer estará alejado del tenis hasta el comienzo de la temporada 2021 por un contratiempo en su recuperación luego de una operación en la rodilla derecha.

El suizo, que atesora 20 torneos Grand Slam, confirmó ayer mediante un comunicado en Twitter que no regresará a las canchas en lo que resta de 2020.

Federer, de 38 años, se sometió a una cirugía artroscópica en su rodilla derecha en febrero. Inicialmente tenía previsto estar de baja por al menos cuatro meses, pero no se ha perdido prácticamente ningún torneo porque la temporada quedó suspendida por la pandemia del coronavirus.

“Hace unas semanas, tras experimentar un revés durante mi rehabilitación inicial, tuve que someterme a un rápido procedimiento artroscópico adicional en mi rodilla derecha”, dijo Federer en la publicación. “Ahora, como hice antes de la temporada 2017, tengo previsto tomarme el tiempo necesario para estar listo al 100% para jugar a mi máximo nivel”.

“Espero verles de vuelta en el circuito al inicio de la temporada 2021”, agregó.

Como todo el deporte, el tenis quedó en ascuas por la pandemia.

Wimbledon, el torneo de Grand Slam más antiguo, fue cancelado por primera vez desde 1945.

Los organizadores de Roland Garros y el US Open esperan poder celebrar los torneos este año.

Federer también tenía previsto representar a Suiza en los Juegos Olímpicos en Tokio, buscando completar el “Golden Slam” en individuales masculinos. Los Juegos serán ahora en 2021.

Federer, quien cumplirá 39 años en agosto, se perdió la mayor parte de la temporada de 2016 por lesiones. Reapareció en 2017 y ganó los títulos de Australia y Wimbledon.

Novak también duda

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, duda de una participación en el Abierto de Estados Unidos, que está previsto por el momento entre el 31 de agosto y 13 de septiembre, por las exigencias sanitarias contra la pandemia del coronavirus.

“De momento las medidas son muy rigurosas. Cuando uno aterriza en suelo estadounidense debe permanecer 14 días en cuarentena”, dijo Novak en declaraciones a la televisión pública serbia RTS. “Para la mayoría de los tenistas, yo incluido, no habría acceso a la cancha ni la posibilidad de entrenar”, agregó.

“Es algo bastante inimaginable en este momento. Además, no habría acceso a Manhattan, deberíamos dormir en un hotel en el aeropuerto, ir al club acompañados sólo de una persona. No habría público, ni medios de comunicación. Condiciones bastantes extremas para jugar. No sé si es sostenible”, advirtió Djokovic.

En ese sentido, aseguró que muchos de los jugadores con los que ha hablado comparten esa postura negativa sobre una participación en el Abierto de Estados Unidos.

“Para mí en este momento lo más realista es que la temporada se reanude en tierra batida, a comienzos de septiembre. Madrid, Roma, posiblemente algunos torneos antes de Roland Garros”, dijo en referencia al Abierto de Francia, aplazado a septiembre.

“Claro, a todos nos gustaría regresar cuando antes a la cancha, jugar torneos de víspera de US Open y el propio US Open. Espero que así pase, pero debe haber algún tipo de compromiso y acuerdo entre los jugadores y el organizador. Ya veremos si se producirá”, dijo.

Mientras tanto, Novak Djokovic organiza a partir de este fin de semana un torneo de corte regional, el Adria Tour, con fines benéficos en Belgrado y otras ciudades de los Balcanes occidentales.—EFE