Ferrer pone fin a su carrera tras derrota en Madrid

MADRID (AP).— La carrera de David Ferrer llegó a su fin con una derrota de 6-4, 6-1 ante Alexander Zverev en la segunda ronda del Abierto de Madrid.

El español de 37 años había anunciado que este sería su último torneo dado que no sentía tener la condición suficiente para seguir compitiendo al máximo nivel en la gira.

“Es una realidad que físicamente no puedo jugar más de dos partidos al nivel que me gustaría y por eso es una de las razones de que se acaba mi etapa como tenista”, afirmó Ferrer en conferencia de prensa tras el encuentro. “He tenido mucha suerte de poder elegir el momento, el sitio y compartirlo con todos y toda la gente que más quiero”.

Ferrer tuvo problemas

En el servicio mientras enfrentaba una situación de match point, tuvo que retroceder en un par de ocasiones y pedir una toalla para limpiar su rostro.

Impresionante David Ferrer. No pued sacar en el ultimo punto de su vida por la emocion pic.twitter.com/R9z985LhgZ — Jose Nebot Rodrigo (@jmnebot) 8 de mayo de 2019

Tras la derrota, regresó a dejar en el piso y cerca de la red la banda que llevaba en la cabeza.

UNA LEYENDA SE RETIRA

David Ferrer cayó ante Alexander Zverev por 6-4 6-1 en la R2 de Madrid en lo que fue su último partido en el circuito. Logró 27 títulos, ganó 3 Davis, llegó a la final de RG y fue 3 del mundo. ¡Se te va a extrañar Gladiador!

pic.twitter.com/uurGwMWStl — Un poco de tenis (@unpocodetenis) 8 de mayo de 2019

Ferrer terminó una carrera de 20 años con 27 títulos en sencillos, la quinta mayor cantidad entre los tenistas en activo _detrás de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray.

“Jamás me hubiera imaginado tener una despedida así, me había preparado para despedirme en Madrid pero no de esta manera, al nivel que he podido competir en mi último año y sobre todo un día como hoy, tarde… que la gente ha venido a despedirme, es algo que llevaré siempre en mi pensamiento, es algo que jamás se me olvidará”, destacó el español, que sumó 733 victorias en 1.111 partidos la cuarta mejor cifra entre tenistas activos.