Festejos en Tampa por el Super Bowl aumentarían casos de Covid

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) .- Numerosos habitantes de Tampa participaron en multitudinarias celebraciones por la victoria de su equipo en el Super Bowl.

Apretujados y sin máscara, a pesar de las normas sanitarias impuestas por las autoridades para frenar la propagación del coronavirus, los aficionados festejaron.

“Es muy frustrante porque hemos trabajado muy duro en el tema”, expresó la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, en conferencia de prensa el lunes.

“A estas alturas en la lucha contra el Covid-19, hay cierto nivel de frustración cuando se ven ese tipo de cosas”.

Unas 200,000 mascarillas se repartieron antes del partido y “una mayoría” de los asistentes y negocios atacaron las normas, aseveró la alcaldesa.

Entre las medidas estaba un tope de 25,000 personas en el estadio Raymond James, que usualmente tiene capacidad para 66,000, y la obligación de ponerse el cubrebocas.

Pero afuera del estadio, donde los Buccaneers de Tampa Bay derrotaron a los Chiefs de Kansas City, se veía multitudes de personas juntas y sin mascarillas, gritando, abrazándose y colmando calles y bares.

