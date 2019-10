Fidel Kuri: Los adeudos a jugadores se resolverán

MÉXICO.— Fidel Kuri, dueño de los Tiburones habló sobre la situación que vive el equipo.

Kuri señaló que el equipo tiene deudas por el accionar de la Liga MX y la Femexfut, quienes le adjudicaron deudas de los dueños anteriores.

“Lo que le está pasando al equipo es culpa de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol; la razón es que a mí me cargaron los adeudos de los dueños anteriores (Rafael Herrerías, Mohamed Morales, y demás) que no me correspondían”, señaló.