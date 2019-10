Fidel Kuri y jugadores de Veracruz se verán el lunes

BOCA DEL RÍO.- El equipo de los Tiburones Rojos no entrenó este día. A pesar de que en el cronograma del club estaba que se trabajaría a las 8 horas en el estadio Luis de la Fuente, los jugadores por orden del cuerpo técnico, no se presentaron.

Tampoco trabajó la Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Los reportes hablan de que el cuadro femenil entrenó a las 7 de la mañana en el Centro de Alto Rendimiento de los Tiburones.

Será hasta el lunes cuando el equipo escualo regrese al trabajo y se realice la anunciada reunión con Fidel Kuri, dueño del equipo, quien desmintió en entrevista con los medios de comunicación después de la conferencia dada por los jugadores, todos los dichos de éstos, amenazando con sanciones para los futbolistas por no haber jugado los primeros minutos ante los Tigres.

Mientras los futbolistas prepararán sus documentos para presentarlos a los representantes de la Comisión de Controversias que llegarán al puerto el lunes, para saber qué tanto del dinero que hay en el fondo abierto por la Federación Mexicana de Futbol pueden recibir.

Aunque se piense que con la protesta del viernes todo terminaría, los futbolistas siguen peleando por recibir el total de su pago, y no se descarta que haya otra manifestación en el juego del próximo viernes ante Tijuana, allá en la frontera. Mientras, calma chicha en el puerto.

Las declaraciones de Fidel Kuri

“Venía a verlos para que me aclararan todo. Lo que dice Salcido es mentira. Yo hablé con mi capitán que es Leobardo López hasta las tres de la mañana. Le dije, o paran ustedes o paro yo”, dije Fidel Kuri anoche en declaraciones a la prensa.

Sobre Salcido mencionó que “me vino a ver, me dijo que él veía solo por él. El ya terminó su carrera. Vive en un departamento mío”.

“Salcido le quiere meter cosas raras en la cabeza (a los jóvenes). Él ya va de salida. Su carrera ya acabó, no ahorita, desde hace ya tiempo”.



– Fidel Kuri



“Sé a todos los que les debo. Y voy a cubrir”. Asimismo, no dejó de culpar a la Federación por todo lo que pasa en el club.

“Estoy limpiando el cochinero que me dejaron. Estoy pagando deudas que no. Me quieren fuera porque saben que yo no me dejo”.

. “Tengo que enfriarme. Me dio pena lo que vi en el campo. Mejor hubieran estado parado todo el juego. Prefiero que desciendan.”

“Yo hubiera preferido que parara la liga, que descienda el equipo”: Fidel Kuri



