FIFA, a combatir la crisis

El coronavirus ha golpeado a todas las federaciones

La FIFA anunció ayer la creación de un fondo de emergencia para combatir la crisis generada en el mundo de fútbol, según informó a través de un comunicado oficial la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Gianni Infantino, presidente del organismo futbolístico, emitió un mensaje a todas las federaciones miembro para explicar las líneas de acción que llevará a cabo la FIFA para paliar los problemas económicos causados por el coronavirus.

“Lo primero es la salud, no vale la pena poner en peligro la vida humana por ningún partido, ninguna competición, ni ninguna liga, escuchemos a las autoridades sanitarias”, recalcó Infantino, en un argumento que, según la RFEF, coincide con la versión que sostiene su presidente Luis Rubiales.

“Estamos trabajando en un fondo de emergencia. Tenemos una situación financiera muy sólida, pero nuestras reservas no son de la FIFA, es un dinero del fútbol y nuestro deber es ayudar. Estamos trabajando en la respuesta más apropiada. Lo haremos con responsabilidad y transparencia”, garantizó Infantino.

Además, FIFA también anunció que adelantará una serie de pagos que corresponden al segundo semestre de 2020 para combatir los problemas financieros generados por la pandemia, una medida que adoptó la RFEF para dotar de certidumbre al fútbol no profesional.

“Tenemos que proteger el futuro de las selecciones nacionales. Estamos estudiando los contratos de los jugadores y los nuevos mercados de fichajes para mostrar flexibilidad y sentido común. Tenemos que salir juntos y mejor de lo que estábamos antes. De una manera estratégica y unida”, finalizó Infantino.

No le entendieron

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, matizó sus declaraciones del pasado 7 de abril al portal alemán “Swr Sport” en las que aseguró que una bajada de sueldo era como una “donación en vano”, y dijo a través de su cuenta de Twitter que ve “lógico” renunciar a parte de él.

Después de que el Real Madrid anunciara un acuerdo con sus jugadores para bajar su sueldo entre diez y veinte por ciento, el germano afirmó que posiblemente no se tradujeron bien sus palabras a un medio de comunicación de su país.

“Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no lo quieran entender. Desde el primer momento, mi opinión bien me conocéis, es ésta: si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el club veo lógico renunciar a parte de nuestro salario, algo que se ha podido comprobar hoy”, escribió.

Estas declaraciones llegan días después de la anteriores, en las que dio su visión sobre una posible reducción de los salarios de los futbolistas: “Una bajada de sueldo es como una donación en vano o para el club. Estoy a favor de que se pague el salario completo y que cada uno haga cosas sensatas con él. A todos se les pide que ayuden donde sea necesario, y hay muchos lugares donde es necesario”, dijo.— EFE

Síguenos en Google Noticias