FIFA: Este es el calendario del Mundial Qatar 2022

MÉXICO.- La FIFA hizo oficial el calendario para la Copa Mundial de Qatar 2022, además de los estadios que albergarán el partido inaugural y los duelos por el tercer lugar y la final del torneo.

El lunes 21 de noviembre de 2022, a las 13:00 hora local, la Selección de Qatar arrancará el Mundial en el Estadio Al Bayt, con capacidad para 60 mil aficionados. Mientras que la final se disputará el 18 de diciembre en el Estadio Lusail ante 80 mil espectadores; y el partido por el tercer lugar un día antes en el Estadio Internacional Khalifa.

