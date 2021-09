Física, boxeo y sueños

Alan David Picasso pudo ir a la NASA, pero prefirió ser campeón mundial... por ahora

Miguel Berchelt nos comentó en el Parque Kukulcán la semana pasada que “viene una función grande. Y hay un chavo al que tienes que seguir”. Insistió mucho en “Picasso… síguelo”.

Se refería a Alan David Picasso, conocido como el “Rey”, un joven que le quiere dar otra perspectiva al boxeo profesional.

“Vaya pintura de golpes y obra universitaria: en el cuadrilátero es identificado como Rey Picasso, y Alan como alumno escolarizado del tercer semestre en la Facultad de Ciencias. A sus 19 años es un atleta de alto rendimiento sin algún indicio de vanagloria; su perfil pugilístico se inscribe desde la física y el hipotálamo, no en lo físico de sus nudillos”, apunta en el inicio un reportaje de Leonardo Frías para la Gaceta de la UNAM, publicado en diciembre de 2019.

Picasso será el protagonista de la pelea estelar de este sábado en el Complejo Deportivo La Inalámbrica, una función que, organizada por Max Boxing junto con Zanfer, presentará a varios de los principales prospectos mexicanos y yucatecos.

Berchelt sabía de lo que hablaba cuando dijo eso de “tienes que seguir”.

A mediados de 2020, marca.com escribió: “El orgullo de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la disciplina del boxeo vuelve al ring, 'El Rey' David Picasso, se presentará en Hermosillo, Sonora, ante Adrián ‘Topo’ Gómez, con una interesante historia detrás que incluso lo pudo llevar a la NASA”.

Y Alan David, considerado como una de las promesas del boxeo mexicano, cuenta parte de su historia: “Pude ir becado a la NASA, pero quiero mucho a mi país, sueño con crear empresas de tecnología y darles trabajo a los mexicanos, quiero que este país crezca, me gustaría ayudar a muchos a estudiar y a que tengan una mejor oportunidad, me gustaría que el crecimiento sea en sociedad, me gustaría ayudar a crear bolsas de trabajo”, declaró a “Marca Claro”.

En la misma entrevista, compartió los motivos que lo llevaron a tomar este camino en su vida: “Mis papás fueron huérfanos, desde niños supieron ganarse la vida y tuvieron que dejar algunos de sus sueños, me gustaría ayudar a la gente que está en situación de calle y a los que no tienen las oportunidades suficientes, para que tengan mínimo el alimento”.

El capitalino tiene 21 años de edad y es estudiante de Física en la UNAM, institución que le abrió la posibilidad de viajar para continuar su desarrollo en la entidad de aeronáutica y aeroespacial más importante del mundo.

En el cuadrilátero, Picasso tiene igual objetivos claros, para él, y mensaje para los demás. Una frase suya publicada en el periódico “Récord” asienta: “Quiero ser campeón mundial de boxeo en todas las categorías y, por supuesto, seguir estudiando. Quiero hacer un cambio muy importante en la percepción de la gente de cómo ve al boxeador, las personas ven a un boxeador como alguien que es violento, derrochador y todas esas cosas y quiero hacer un cambio”.

Con diciembre de 2019, entonces con 19 años de edad, dio el gran salto al proclamarse campeón Intercontinental Pluma del Consejo Mundial de Boxeo, tras derrotar por decisión unánime al sinaloense Anthony “Boy” Jiménez. Desde entonces, de Ciudad de México, donde nació e hizo sus pininos, se mudó al Norte, entre Hermosillo, y ahora está afincado en Tijuana, donde trabaja en el equipo de Erik “Terrible” Morales.

Con organización de la promotora yucateca Max Boxing, el sábado 25 cruzará guantes con Alfredo Mejía Vargas, en la contienda estelar en peso supergallo. Mejía, conocido como "Rambo King", presenta récord de 15-3, y Picasso marcha con una hoja de servicios de 17 triunfos, con un empate.

“Será una pelea dura, pero Zanfer quiere que este joven llegue al campeonato mundial y para ello tendrá que ganarles a todos los buenos que estén en el camino”, dijo Mario Abraham Xacur, titular de Max Boxing y promotor de Berchelt.

Su vida ha sido dura, dentro y fuera del ring. “Llevo 11 años en esto, más de la mitad de lo que va de mi vida. He combinado el deporte con la escuela y ha dado buenos resultados. Mi padre cuenta que inicié como sparring de otro niño. Nunca me ha gustado que me peguen. Lo que sí me agrada es la disciplina y la responsabilidad. Actualmente los boxeadores debutan a los 16 años, y la edad para retirarse es muy amplia; yo quiero hacerlo entre los 25 y 27 años, para dedicarme a mi carrera académica”, indicó.

Admirador en el ring de Óscar de la Hoya y Ricardo “Finito” López, y en la arena social de Muhammad Alí y Manny Pacquiao, Alan David no deja de soñar aun cuando se despierta a diario a las cuatro y media de la mañana, para iniciar con trote a las cinco. Así es la vida de un boxeador, y el “Rey” sabe dónde está y cuál es la meta final.— Recopilación de Gaspar Silveira Malaver