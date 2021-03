Floyd Mayweather Jr. vacaciona a todo lujo en la Riviera Maya (vídeos)

MÉRIDA.- La pandemia se vive mejor en la playa, y sino pregúntenle a Floyd Mayweather Jr.

El “Money”, peleador ya retirado y quien se fue sin derrotas como profesional, llegó esta semana a Cancún y anda de fiesta, según reportó el portal dallasnews.com.

El estadounidense de 44 años arribó al Caribe mexicano y acudió a su restaurante favorito.

Mayweather gorges on 'super' lobster and watches acrobatic dancing in Cancun https://t.co/bEPnhh9ckd