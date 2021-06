Floyd Mayweather no pudo vencer al youtuber Logan Paul

Floyd Mayweather de 44 años de nueva cuenta subió a un cuadrilátero con los guantes bien puestos en una pelea de espectáculo contra Logan Paul, famoso youtuber que logró medirse contra uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos.

Si jueces ni nocaut, así terminó el resultado de la pelea que genero expectativa entre los miles de seguidores de Logan que esperaban le diera una "lección" al "Money".

El Hard Rock Stadium de Miami fue el escenario que vivió el regreso de Mayweather Jr. quien, pese a mejor técnica de golpeo y movilidad en el cuadrilátero, no pudo derribar al youtuber.

Muchos esperaban una pelea fácil para el excampeón, sin embargo, por momentos se vio en aprietos pues Logan Paul salió más con decisión que con técnica.

Paul fue el primero en salir a escena con la canción From Now On, de la película The Greatest Showman. Por su lado Mayweather salió con su propio rapero, con música en vivo. }

Así fue la pelea

El primer round fue, como en la mayoría de los combates, de análisis, con pocos ataques y mucha atención. El segundo acto fue similar, con Mayweather moviéndose de un lado al otro intentando desgastar a su oponente, algo común en el exboxeador.

En el tercero empezó el show del "Money" Sin haber lanzado prácticamente ningún golpe hizo que el youtuber empezara a padecer el tiempo y se mostrara cansado. Así, lo arrinconó en varias ocasiones y logró conectar dos zurdazos al rostro que hicieron tambalear a la estrella de las redes, que pese a todo no probó la lona.

En el quinto hubo intento de reacción de Paul, quien terminó lanzando golpes al aire pues pese a sus esfuerzos no pudieron conectar a Money. La tónica no cambió en el siguiente bloque en el que se notó aún más el desgaste del youtuber y la tranquilidad de un Floyd que parecía no querer acabar la contienda por la vía rápida.

Los fans se quedaron con las ganas de ven un nocaut. Los ocho asaltos se completaron en su totalidad y Mayweather no intentó noquear, aunque dejó una mejor imagen. Al no haber jueces por tratarse de una exhibición, no hubo ganador ni perdedor.

Para Paul esto fue una victoria, pues no cualquiera sale bien librado del que muchos consideran uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos.