Francia gana 2-1 a Noruega y apunta a segunda ronda de Mundial femenil

Francia (Notimex).- La selección de Francia apenas plasmó su dominio sobre la de Noruega, en la victoria por 2-1, para avanzar a octavos de final de la Copa del Mundo de Fútbol Femenil, con marcha perfecta en el Grupo A.

Valerie Gauvin hizo un espectacular gol de volea en el minuto 46, para inaugurar el marcador de este encuentro celebrado en el Estadio de Niza, donde los 34 mil 872 aficionados presentes sufrieron con el autogol de la defensa Wendie Renard, al minuto 54, y celebraron el penal marcado por Eugenie Le Sommer, al 72.

