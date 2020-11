Narrador de Televisa, viral por error en el Cruz Azul vs Pumas (vídeo)

CDMX.- El narrador de TUDN, Francisco Javier González, narró como un gol el penalti errado por Jonathan Rodríguez ante Universidad y las redes sociales no tuvieron piedad.

Después de la falla del "Cabecita", el comunicador realizó el grito de gol, pero el uruguayo había enviado el esférico por un costado de la portería. De inmediato las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales y tundieron con todo al narrador de Televisa.

Francisco Javier González:

y el ¡Gooool, del "Cabecita"!



Marc Crosas: No, no fue



Francisco Javier González:

Ah, no. No fue. Gol invalidado



Marc Crosas: No. No fue porque lo falló. pic.twitter.com/mDzl1ijXfv