Frustrado por no ir a Tokio

Una lesión baja a Juan Martín del Potro del torneo

Juan Martín del Potro anunció que no irá a los Juegos Olímpicos de Tokio por una lesión en la rodilla derecha, algo que para él es “frustrante y doloroso”.

El campeón del Abierto de Estados Unidos de 2009 y exnúmero 3 del mundo fue operado hace tres meses en Estados Unidos por cuarta vez en menos de tres años de la rodilla derecha.

En ese momento, el tenista de 32 años había dicho que su objetivo era “estar en los Juegos Olímpicos”.

“Es frustrante y doloroso no lograr los objetivos, pero me dolería mucho más no intentarlo, por eso estoy acá una vez más”, escribió “La Torre de Tandil”, que ganó 22 títulos individuales, entre los que se destaca el Abierto de Estados Unidos de 2009.

“Delpo” fue bronce en Londres y plata en Río.— EFE