Funes Mori no se preocupa

El naturalizado lleva 5 juegos sin anotar con el Tri

Rogelio Funes Mori reconoció que “no es nada que me quite el sueño” las críticas en la selección mexicana, después de sumar cinco juegos sin anotar y poner en entredicho su continuidad en el equipo de Gerardo “Tata” Martino.

“Siempre voy a ser criticado y lo entiendo, porque desde el primer momento que quise estar en la selección sabía que iba a ser así. Sé convivir con la crítica. No es nada que me quite el sueño de seguir en la selección mexicana y voy a seguir siempre de la misma manera, como lo he hecho en toda mi carrera. Seguir adelante, mejorando y creciendo como jugador y futbolista”, dijo Funes Mori, delantero del Monterrey.

Funes Mori se nacionalizó mexicano, después de renunciar a la selección albiceleste, y fue convocado por “Tata” Martino a la Copa Oro. El delantero de los Rayados tuvo un inicio regular, pero en los últimos partidos ha carecido de contundencia, algo que le reclama la afición del Tricolor.

“Estoy muy contento. Obviamente me hubiese gustado hacer las cosas mejores, pero así es este deporte. A veces te tocan estas rachitas malas y hay que seguir adelante. Siempre he salido adelante en toda mi carrera y creo que esto es un objetivo más que voy a superar”, comentó el atacante.

A pesar de la falta de contundencia, el cuerpo técnico de la selección mexicana aseguró que continúa la confianza en Funes Mori y se espera que sea considerado en futuras convocatorias.

“Sí. Obviamente siempre desde el primer momento que estoy en la selección mis compañeros y cuerpo técnico me lo hicieron saber, que esté confiado, que esté bien, contento, nada me va a quitar la ilusión de seguir en la Selección y de seguir mejorando”.

El más ganador

México encabeza la lista de las selecciones con más triunfos en la historia de las eliminatorias mundialistas, según el dato del periodista deportivo español “MisterChip”.

La selección mexicana cuenta con 115 victorias en todas las eliminatorias mundialistas que ha jugado y eso lo posiciona con la mayor cantidad entre todos los representativos nacionales, con una importante diferencia sobre su más cercano perseguidor.

El top-3 sorprende, ya que no está presente ninguna selección campeona del mundo. Australia, con 92 y Corea del Sur, con 88, completan el podio de triunfos en las eliminatorias.

España es el campeón del mundo con mayor número de triunfos (85) y en el lugar siete del listado. Dentro del top-10, solo se encuentra otra selección que ha conquistado el Mundial, y es Inglaterra, que ocupa el décimo lugar con 81 victorias.

Para encontrar a Alemania hay que irnos hasta el lugar 13 del listado, en el que por cierto, Brasil no aparece.

El hecho de que el Tri lidere dicha lista tiene mucho mérito, más considerando que no jugó dos eliminatorias debido a que fue sede en los mundiales de 1970 y 1986.