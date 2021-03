A mejorar condiciones salariales en Liga Femenil

Buscarán acortar la brecha que hay con la liga varonil

Los salarios de las jugadoras de los 18 equipos de la Liga MX Femenil están por debajo de los hombres, pero es algo en lo que Mariana Gutiérrez, directora de la liga, asegura que están trabajando para acortar esa distancia.

“El tema de los salarios que no tiene nada que ver con un tema de merecer ni de género, las estructuras de hace 100 años nos están sosteniendo, están invirtiendo en nosotros. No estamos ahí, no, estoy de acuerdo, que vamos a llegar ahí es uno de los principales objetivos porque eso querrá decir que el trabajo estuvo bien hecho”, comentó Mariana, en una entrevista con “Récrod”.

“Ese sin duda es el objetivo. Todo lo que se está invirtiendo en tiempo, en dinero en desarrollo, en innovación, se está traduciendo en que podamos acelerar, pero oportunamente el espectáculo, estamos construyendo la industria y el resultado va a impactar en muchas cosas y una de ellas son las jugadoras, los sueldos”, explicó.

De acuerdo con la “Revista Proceso” los sueldos de las jugadoras oscilan entre 80 mil y 3 mil 900; sin embargo, hay clubes que sí han aumentado los salarios.