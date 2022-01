Alexis Sánchez define la Supercopa

El chileno marca y evita los penales ante el Juventus

Alexis Sánchez ingresó como suplente y anotó en la última jugada del encuentro para que el Ínter conquistara la Supercopa italiana, merced a un triunfo de 2-1 sobre el Juventus en tiempo extra.

El tanto del chileno, ayudado por un error de la zaga juventina, desató una celebración enloquecida en San Siro. Prácticamente todos los ocupantes del banquillo Nerazzurro corrieron a la cancha para abrazar a Sánchez en una esquina.

El argentino Lautaro Martínez había convertido un penal en el primer tiempo para igualar el marcador, abierto por el volante estadounidense Weston McKennie de la Juve en un encuentro entretenido que otorgó el primer trofeo de la campaña.

Sánchez ha anotado tres goles en sus últimos cinco partidos. Esta vez, ingresó apenas a los 75 minutos.

El chileno aseguró en una entrevista posterior al partido que si le “dejan jugar” es “un monstruo” y se definió como “un león en jaula”.

“Yo nunca estuve mal, solo que no me dejaban jugar. Soy un león en jaula, si me dejan jugar soy un monstruo”, afirmó Alexis al acabar el partido en San Siro, decidido a reivindicarse tras tener poco protagonismo en la última temporada, con Antonio Conte en el banco, antes de la llegada de Simone Inzaghi.

“A mí me dicen ‘te meto en los últimos 15 minutos porque haces la diferencia en esos momentos’. Y yo digo ‘me haces sufrir’. Yo siempre he sido un león”, agregó el atacante sudamericano.

El Niño Maravilla, exjugador del Barcelona y del Manchester United, fue elegido como “MVP” (mejor jugador) de la final.

En tanto, el Atalanta se convirtió en el primer equipo en clasificarse para los cuartos de final de la Copa de Italia al vencer 2-0 a Venecia.

El equipo de Gian Piero Gasperini se enfrentará al Fiorentina o Nápoles.

Luis Muriel le dio la ventaja al Atalanta en el minuto 11. Joakim Maehle selló la victoria.— AP

6

veces, con la de ayer, ha ganado la Supercopa de Italia el Ínter de Milán.