América no es su ''coco''

Brizuela advierte que es necesario sacar los puntos

La cámara no miente.

Isaac Brizuela frunce el ceño en cuanto escucha la teoría: el América es la peor pesadilla de las Chivas. Con cierta molestia, el “Conejito” refuta que las Águilas sean una especie de Bestia Negra para el Guadalajara.

“No lo considero así, porque me han tocado — gracias a Dios — muchos Clásicos y creo estar en un término medio en cuanto a victorias y derrotas”, subraya el jugador del Rebaño. “Sí nos eliminan en las primeras Liguillas que me tocó jugar en Chivas, pero después nos toca eliminarlos. Me ha tocado estar parejo con ellos, por eso no considero que América sea la peor pesadilla para Chivas”.

De hecho, al igual que varios de sus compañeros, el atacante ve el partido de pasado mañana como la oportunidad ideal para que el Rebaño Sagrado recomponga el camino en el torneo Guardianes 2021 y escale en la tabla.

“Este Clásico es una oportunidad de oro para empezar esa racha de ganar partidos”, sentencia el apodado “Conejito”. “Sabemos lo importante del juego y —si ganamos— nos acercamos a los primeros lugares; de lo contrario, es quedarnos rezagados. Es de importancia; el equipo lo toma así y este fin de semana tenemos que ganar sí o sí”.

Para lo que, desde su perspectiva, será clave el bagaje de Víctor Manuel Vucetich, a quien ve con ventaja sobre Santiago Solari.

“Para el medio mexicano, obviamente por experiencia, campeonatos y todo el recorrido, creo que Víctor Manuel Vucetich tiene esa ventaja, pero también respeto el trabajo de Solari”, dice. “No es minimizarlo, sólo que de este lado lleva más años”.

Oribe está “robando”

Adolfo Bautista, campeón con Chivas en 2006, criticó la falta de referentes en el chiverío y señaló de forma específica a Oribe Peralta.

“En Chivas están robando (jugadores)... uno vino con un antifaz y está en la banca, era delantero del América, ‘Horrible’ sí, Oribe ¿no?... para mí eso es (un ladrón)”, comentó el “Bofo”.

Además para el mundialista en Sudáfrica 2010, Oribe está dentro de los jugadores a los que le pesó la camiseta de Chivas, la cual no es fácil de representar por la presión que significa.— EL UNIVERSAL