Cristiano, en contra de las bebidas azucaradas

Nueva polémica del astro luso en rueda de prensa

Cristiano Ronaldo mostró su desacuerdo con el refresco en plena conferencia de prensa, y es que antes de iniciar la misma, el astro portugués se atrevió a quitar dos refrescos de cola, patrocinador oficial de la UEFA, que se encontraban enfrente de él.

El delantero del Juventus, tomó ambas bebidas y las alejó, para así provocar que no aparecieran a cuadro. Posteriormente, remató con el comentario: “Agua”, y mostró su botella de agua natural, para hacer énfasis en que era lo que él consumía constantemente.

Desde hace muchos años, el mediocampista portugués ha mostrado desprecio por todos los alimentos y las bebidas que se alejan de una dieta de un deportista de alto rendimiento.

Incluso meses antes llegó a declarar cómo lleva este tema con su hijo: “Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta”.— EL UNIVERSAL