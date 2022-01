El estratega de las Águilas, fuera por “perder la cabeza”

Solo un partido para Solari

Santiago Solari se salvó de una omisión arbitral... o una decisión muy tibia.

El argentino solamente será castigado un partido por ese fugaz momento de furia, que lo llevó a invadir la cancha para reclamar una jugada contra el América, en el partido que las Águilas empataron en Puebla.

Según la cadena ESPN, el árbitro Óscar Mejía no asentó en la cédula arbitral el papelón de Solari.

En todos los casos donde hubo tarjetas de por medio, como fue en los de Jorge Sánchez y Roger Martínez por parte del América, y de Israel Reyes, Gustavo Ferrareis, Jordi Cortizo y Diego de Buen, por el lado de los camoteros, el juez central mencionó en su cédula los motivos de las mismas, pero no fue así en el caso de Solari.

En la Comisión de Arbitraje “no tienen ni idea” de qué reclamaba Solari, pues el nazareno no lo detalló, razón por la cual solo aplica la sanción reglamentaria de un partido para el argentino.

Según fuentes de ambos órganos federativos, la cédula solo registra la reclamación y la invasión de cancha por parte del timonel del América.

Esto no significa que el árbitro no haya tomado nota de lo que gritaba Solari al meterse al terreno de juego, sino que se informó que más bien “significa que no hubo insultos. No se reporta en detalle lo que se reclama”.

Por su parte, tampoco piensan en América apelar la sanción para Solari.

El entrenador argentino pagaría la suspensión en la tercera fecha, ya que las Águilas pudieron recorrer el duelo de la fecha dos en donde se verán las caras con el Mazatlán FC, que arrancó con una derrota.— ESPN