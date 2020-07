El ''Piojo'' Herrera, con defensores

Ambriz le da la razón a Miguel Herrera

Ignacio Ambriz, entrenador del León, entiende por qué a Miguel Herrera no le gusta utilizar el cubrebocas durante los partidos de la Copa por México.

Para Nacho, su homólogo del América es alguien que grita mucho en los encuentros y la barrera física evita que el “Piojo” sea el “Piojo” al momento de los juegos.

“Miguel es de mucho hablar, a lo mejor, yo no hablo mucho, entonces a mí no me va a afectar tanto, pero Miguel es muy expresivo”, dijo el timonel de La Fiera.

El propio Ambriz reveló que a él también le cuesta trabajo acostumbrarse al cubrebocas, sobre todo en las prácticas con su plantel, ya que no siempre puede señalar mejor los errores durante los trabajos.

“Llevo dos días con el cubrebocas puesto, pero me dicen los jugadores que no me escuchan”, añadió a Fox Sports Ambriz.

Sin embargo, a pesar de las complicaciones, el técnico aseguró la importancia de portar esta protección durante los encuentros, sobre todo, porque serán obligatorios en cuanto arranque el certamen de la Liga MX.

“Si es complicado, veo las imágenes del torneo amistoso y de repente (los entrenadores) se lo quitan, pero nos debemos acostumbrar y tener precauciones”, concluyó “Nacho”.

“Pedrada” para Herrera

Por más incómodo que resulte el uso del cubrebocas en los partidos, Guillermo Vázquez, a diferencia de técnicos como Miguel Herrera, sí acatará los protocolos de sanidad desde el arranque de su pretemporada, debido al riesgo que representan los contagios de Covid-19.

“Nosotros hemos sido muy cuidadosos y respetuosos con lo que nos han dicho las autoridades de salud, las cosas han ido bien en el equipo, se han hecho todos los protocolos y cuidados fuera de los entrenamientos, nosotros vamos a seguir las reglas que nos pongan”, dijo Vázquez. “si esas son las condiciones, lo haremos”.