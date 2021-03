El Porto da la campanada

Los lusos, con el mexicano Jesús “Tecatito” Corona como titular, eliminan al Juventus de Cristiano

Juventus y Cristiano Ronaldo se estrellaron en los octavos de final de la Liga de Campeones por segundo año consecutivo. Y de nuevo los condenó el criterio de los goles como visitante.

Sergio Oliveira anotó en la prórroga y un Porto con 10 hombres se instaló en los cuartos de final, pese a caer 3-2 en su visita a “La Juve”.

El mexicano Jesús “Tecatito” Corona jugó prácticamente todos los minutos en la vuelta. Fue titular y abandonó la cancha para “hacer tiempo” ya cuando se extinguía el segundo tiempo suplementario.

Aunque no anotó o dio alguna asistencia, el partido de Corona fue de lo mejor que ha dado en la Liga de Campeones, pues tuvo profundidad y además mucho orden en lo defensivo.

El conjunto portugués, que jugó buena parte del encuentro de vuelta en desventaja numérica tras la expulsión de Mehdi Taremi, avanzó gracias a los goles de visita, luego que el duelo terminó con el global empatado 4-4.

En la edición pasada de la Champions, los bianconeri sucumbieron ante Lyon.

Oliveira consiguió también el primer gol del Porto, de penal, pero Federico Chiesa marcó un doblete en el complemento para hacer necesario el alargue.

Parecía que Porto respiraría con tranquilidad al menos en los últimos compases de la prórroga, tras anotar a los 115. Sin embargo, Adrien Rabiot redujo la ventaja dos minutos después, lo que derivó en un final tenso.

“Hay gran decepción y tristeza. Me he quedado casi sin palabras”, dijo Chiesa. “Logramos volver y merecíamos avanzar. En vez de eso estamos hablando de otra cosa y realmente no sé qué decir".

Ambos equipos estrellaron balones en los palos durante un encuentro de toma y daca.

“Teníamos todas las cartas a la mano para seguir adelante, pero no las usamos. Hoy sólo funcionamos en el segundo tiempo y casi lo hicimos... Todo resulta insignificante, incluso mis dos goles y mi actuación, porque no conseguimos nada con eso”, lamentó Chiesa.

Haaland sigue brillando

Erling Haaland firmó otro doblete para que el Borussia Dortmund se clasificase a los cuartos de final por primera vez desde 2017, tras un ríspido 2-2 con el Sevilla.

Haaland elevó a 10 su cuenta de goles en el torneo, y el Dortmund certificó su pase al imponerse 5-4 en el global. El club de la Bundesliga salió victorioso 3-2 en la ida de la eliminatoria de octavos de final en Sevilla, donde Haaland también facturó dos veces.

“Nos faltó el tercer gol y nos sobró el gol suyo de la primera parte”, lamentó el técnico sevillista Julen Lopetegui. “Sin pisar el área nos hicieron el gol. Ellos tienen a un jugador ‘top’ a nivel mundial como Haaland y es normal. Ahora tenemos la rabia porque de las cuatro partes de la eliminatoria hemos sido mejores en tres. Hemos hecho un grandísimo partido”.

El juvenil delantero noruego acumula 20 goles en apenas 14 partidos en el torneo cumbre a nivel de clubes en Europa durante su naciente carrera.

“Estoy agotado, pero estar en la próxima ronda me hace sentir fenomenal”, dijo Haaland.

Youssef En-Nesyri le puso emoción a los últimos minutos con un par de goles para el Sevilla, pero no fue suficiente para mandar al tiempo suplementario si es que ganaban 3-2.— AP