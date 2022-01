El “Tecatito” Corona cumple un sueño

El mexicano ya es nuevo jugador del Sevilla de España

El mexicano Jesús “Tecatito” Corona aseguró después de anunciarse su fichaje por el Sevilla, al que llega del Porto, y de entrenar a las órdenes de Julen Lopetegui, quien ya lo dirigió en su etapa en el equipo portugués, que está “cumpliendo un sueño de poder jugar en esta liga”.

“Estos últimos días he estado ansioso porque tenía ganas de formar parte de este equipo. He ido hablando con algunos colegas, familia, etc... y viendo cuál era la mejor opción, si quedarme un poco más o venir, pero tenía mucha ilusión y por eso estoy aquí”, señaló el mexicano en declaraciones a los medios del Sevilla.

“Tecatito” Corona apuntó que “es un sueño que tienes desde chico jugar en Europa” y que “ahora toca seguir trabajando para seguir cumpliendo objetivos”, además de que desveló que el interés del Sevilla “viene de algún tiempo”.

“Mi fútbol ha sido más de ser asistente y de dar juego. Me gustaría hacer más goles y seguir asistiendo”, destacó Corona, quien relató que sus primeras horas en la capital andaluza fueron “muy emocionantes” porque le han brindado “un recibimiento positivo” que le va a ayudar “a encajar más rápido”.

Comentó su salida del Porto, en el que ha estado seis temporadas y media, y la llegada al Sevilla, y afirmó que ya le ha dado tiempo a entrenar y a conocer a los nuevos compañeros, y recordó que Óliver Torres ya compartió vestuario con él en el conjunto luso.

En este sentido desveló que Lopetegui le dijo que “tenía muchas ganas de que viniera” y que él le respondió que “era mutuo” el deseo.— EFE