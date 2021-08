El triunfo de los Venados, más que tres puntos

Defender, nota positiva; anotar más, el pendiente

Varias cosas dejaron satisfecho al técnico de los Venados, Carlos Gutiérrez Barriga, tras la primera victoria en el Apertura 2021 de la Liga de Expansión.

Una, fue el trabajo defensivo. “Tenemos que luchar para encontrar más ceros, que no nos anoten, y persistir para seguir atacando”, destacó el estratega, cuyo equipo derrotó por la mínima diferencia a los Coyotes de Tlaxcala para sumar sus primeros tres puntos.

Pero fue claro en que “aunque recibimos pocos tiros al arco, no me gusta, a nadie le gusta, sufrir al final, porque en partidos así puedes perder lo que has ganado”.

Comentó que, aunque metieron solo un gol, el número de aproximaciones al arco rival fue importante. “Hay que convertir, anotar, para asegurar los partidos”.

“En el primer tiempo tuvimos tres claras de gol, en el segundo, dos, más el gol. Pero era muy importante acertar al menos uno más”.

Tuvo palabras de elogio para el argentino Neri Cardozo, el autor del gol del triunfo. “Es un gran profesional, ejemplo para los jugadores, como futbolista y como persona. Disfrutas verle jugar”.— Gaspar Silveira