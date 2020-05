Fútbol europeo

Más kilómetros y faltas

El reinicio de la Bundesliga, en condiciones anómalas no solo por los partidos a puerta cerrada sino también por el escaso tiempo de preparación específica, ha dejado estadísticas curiosas que demuestran que se recorrieron más kilómetros que el promedio y se cometieron más faltas. Esos dos datos pueden obedecer a la forma como se ha dado la preparación. Los jugadores han tenido tiempo para mantener la forma física —algunos dicen que no habían corrido nunca tanto en su vida— pero volvieron tarde a los entrenamientos grupales. El torneo alemán se juega el fin de semana.

Sancionan a juveniles

El Schalke 04 anunció “duras sanciones” a algunos jugadores de divisiones inferiores que participaron en un torneo de fútbol ilegal, en el que se burlaron las medidas de contención de la pandemia del corovirus. Una portavoz del Schalke dijo a medios del grupo Funke que ya se había hablado con los jugadores que serán sancionados. El torneo fue organizado a través de las redes sociales por cerca de 200 jugadores de diversos clubes y se jugó en la ciudad de Oberhausen. El Post SV Oberhausen había abierto su campo para entrenamientos sin contacto corporal.

Aduriz dice adiós

El delantero del Athletic de Bilbao Aritz Aduriz anunció su retiro del fútbol, un día después de que se enteró de que necesita un reemplazo de cadera que no le permitirá continuar en el deporte. El jugador de 39 años hizo el anuncio mediante una carta en Twitter. “Muchas veces he mencionado que el fútbol te deja antes de que tú le abandones a él. Ayer mismo los médicos me recomendaron pasar por el quirófano mañana mejor que pasado, para colocar una prótesis que reemplace mi cadera”, escribió Aduriz en sus redes. “Desgraciadamente mi cuerpo ha dicho basta”.

Martínez seguirá

El seleccionador nacional de Bélgica, el español Roberto Martínez, ha prolongado su contrato con los “Diablos rojos” hasta 2022, anunciaron varios medios de comunicación belgas como la radiotelevisión pública RTBF y el diario “Le Soir”. El anuncio, agregan, se hará oficial en una conferencia de prensa programada por la federación de fútbol belga. La federación, no obstante, ha difundido un vídeo con tono humorístico en el que el capitán de la selección belga, el atacante del Real Madrid Eden Hazard, celebra que ha firmado a Martínez como seleccionador en un videojuego.