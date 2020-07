Fútbol internacional

Panamá quiere otra fecha

Eduardo Cerda, director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), afirmó que si la FIFA mantiene la fecha del Mundial Sub-20 femenil, programado del 20 de enero al 6 de febrero del 2021, su país no podrá llevar al cabo el evento, cuya sede comparte con Costa Rica. “Si insisten en la fecha, lamentablemente Panamá no podrá participar. La verdad es que no estamos listos para esa fecha. Enero y febrero no sería una fecha apropiada para nosotros”, señaló.

Aplazo por nuevo brote

La Federación Bielorrusa anunció el aplazamiento al 12 de agosto del encuentro de Liga que debían disputar este viernes el Dinamo Brest y el Slutsk como consecuencia de los varios casos de coronavirus detectados en el equipo de Brest. El Dinamo reconoció la existencia de varios casos positivos en el seno del club, aunque negó, como se había publicado, que la cifra se elevase a quince personas.

Investigan a los clubes

La liga austriaca abrió una investigación sobre los protocolos de pruebas de todos los 16 clubes de segunda división, luego que tres jugadores de un equipo dieron positivo durante el fin de semana. Cada club deberá presentar notificaciones y el resultado de los diagnósticos para demostrar todos sus jugadores han sido sometidos a pruebas una vez a la semana desde la reanudación del torneo el 5 de junio tras un parón de 12 meses.

Dejan ir puntos

El Atlético de Madrid se resignó el martes a un empate 1-1 en su visita a Celta de Vigo, demorando el trámite de sellar su pasaje para la Liga de Campeones. Los dirigidos por Diego Simeone acumulan tres puntos más que el Sevilla, ubicado en el cuarto puesto, y nueve más que el Villlarreal, situado en el quinto peldaño de la Liga española. El conjunto sevillista visita al Athletic de Bilbao, mientras que el Villarreal juega hoy en el feudo de Getafe. “El empate es justo para lo que pasó en el segundo tiempo”, valoró el argentino Simeone. “El camino es estar entre los tres o cuatro primeros. Es lo único que importa”. Fue el segundo empate seguido del Celta, que se distanció siete unidades de la zona de descenso pero podría perder algo de terreno, dependiendo de otros resultados. El mediocampista mexicano Héctor Herrera al fin vio actividad al entrar vía la sustitución.