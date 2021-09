Fútbol internacional

Escándalo en Perú

La Federación Peruana (FPF) separó del cargo al técnico de la selección femenina, el brasileño Doriva Bueno, mientras su comisión de Integridad y Ética investiga una denuncia presentada por las jugadoras Adriana Lúcar y Myriam Tristán. Pese a que no ha trascendido el motivo de la denuncia, los hechos sucedieron durante la última concentración del combinado femenino, donde tanto Lúcar como Tristán abandonaron la concentración antes de viajar a Quito para jugar un par de partidos amistosos contra Ecuador.

Dani Alves, parado

Daniel Alves, el futbolista con mayor número de títulos en el mundo y que este año conquistó el oro con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio, anunció que no fichará por ningún club en lo que resta del año luego de que el Sao Paulo rescindiera su contrato. “Vengo aquí a comunicar que opté por no firmar con ningún club para el resto del año. Vine a Brasil con un sueño de infancia y realicé el sueño. Ser campeón con el club del corazón no tiene precio”, aseguró el lateral en un mensaje en sus redes sociales en referencia al título del Sao Paulo.

Klopp influye en el árbitro

El técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, afirmó que los árbitros han concedido menos penales a su equipo debido a la queja de su homólogo del Liverpool, Jurgen Klopp, al inicio del año. Una semana después, Solskjaer sigue agraviado de que no se hayan marcado dos penales a favor del United en su victoria de 2-1 sobre el West Ham en la Liga Premier el domingo. También considera que su equipo mereció un penal a favor contra el mismo rival en un partido de la Copa de la Liga el miércoles, duelo que el West Ham ganó 1-0.

A bajar restricciones

Los clubes alemanes buscan que se permita más aficionados en las tribunas para los partidos de la Bundesliga pese a discrepancias en sus estrategias para obtener la autorización. La mayoría de los equipos de la Liga de Alemania están pidiendo a los espectadores que se presenten a los estadios para los partidos solamente si ya se encuentran vacunados por completo contra el coronavirus, se recuperaron de Covid-19 o si cuentan con un resultado negativo en una prueba del virus tomada en las últimas 24 horas previas.