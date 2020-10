Gerardo Martino espera a la mejor Argelia

Aprovechará el amistoso

Gerardo Martino, entrenador de la selección mexicana, afirmó que el partido de hoy ante Argelia será difícil porque se trata de un rival con buenos futbolistas.

“Más allá de funcionar colectivamente, tienen a Yacine Brahimi, Sofiane Feghouli, Riyad Marhez, al central del Betis, Aissa Mandi, jugadores muy buenos, hay otro grupo que juega en el fútbol francés y está Ismael Bennacer, del Milán”, señaló el estratega en rueda de prensa.

México enfrentará a los argelinos en La Haya, en un amistoso en el que tratará de mantener su paso perfecto en 2020 después de superar 3-0 a Guatemala, el 30 de septiembre, y 1-0 a Holanda, el miércoles pasado.

“Han tenido resultados satisfactorios; salir campeón de África no es sencillo, ganarle 3-0 a Colombia no hace demasiado tiempo no es nada sencillo”, agregó Martino.

Al referirse a la estadística, el estratega señaló que por sí sola no dice mucho porque hay que revisar la envergadura de los rivales y el contenido de los triunfos que ha conseguido.

“Me inclino más a sacar conclusiones del funcionamiento del equipo, sobre todo cuando la cuestión de los puntos no es tan transcendental como en una competencia. Me quedo con análisis positivo del buen funcionamiento ante Holanda”, observó.

Al referirse a sus pendientes, Martino reveló no estar tan preocupado con la falta de contundencia en el ataque porque no ha sido un problema grave en su proceso, y dijo que sí le interesa el rendimiento del Tri en los últimos minutos de los partidos.

De Jesús “Tecatito” Corona, Martino señaló que si hiciera más goles “sería alguien superior”.

“Lo que le dije a Jesús acabando el juego, es que si además hiciera goles, hablaríamos de algo terriblemente superior”, señaló Martino.

Rival confirmado

La Comisión de Selecciones Nacionales dio a conocer que México enfrentará a Corea del Sur el próximo sábado 14 de noviembre en Austria.

En la próxima fecha FIFA el Tri volverá a Europa y se especula que un segundo rival para estos amistosos sería Japón o el anfitrión del Mundial, Catar.— EFE